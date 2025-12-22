Partido de fútbol barrial terminó con un joven herido de arma blanca: su estado es reservado  

Un joven de 25 años se encuentra internado con pronóstico reservado luego de ser atacado con un arma blanca durante un partido de fútbol de un campeonato vecinal, en la localidad de Concepción del Uruguay.

Desde la Jefatura de Policía indicaron a Elonce que el grave incidente ocurrió en la tarde de ayer domingo, alrededor de las 19, en el predio Stella Maris durante la final de la Liga Amateur. Y el evento deportivo no contaba con servicio de policía.

La intervención de la fuerza se inició cuando efectivos de la Comisaría Cuarta tomaron conocimiento del ingreso de un herido de arma blanca a la guardia del Hospital J. J. Urquiza.

En el nosocomio, el padre de la víctima relató que su hijo de 25 años, se encontraba disputando un encuentro para el equipo "City", que disputaba la final contra "Luchando". En un momento dado, se desató un altercado que involucró a jugadores de ambos bandos y simpatizantes, derivando en una pelea generalizada. Fue en ese contexto de desorden que el joven fue agredido con un arma blanca.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven quedó internado. El informe médico indica que sufrió lesiones de carácter reservado, por una herida corto-punzante en el abdomen y cuatro heridas punzantes en el muslo derecho.

El hecho fue denunciado a la fiscalía en turno y personal de la División Investigaciones trabaja en la recolección de testimonios para identificar a los responsables de la brutal agresión.