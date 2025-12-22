Hospitalizaron a un hombre tras voraz incendio en su casa en Paraná

Un incendio en una vivienda de calle Suipacha, en barrio Yatay de Paraná, demandó la intervención de bomberos y policías durante la madrugada de este lunes.

Como consecuencia del incendio, un hombre que se encontraba en la vivienda debió ser trasladado para recibir atención médica en el hospital San Martín. “Fue por inhalación de monóxido de carbono y una quemadura leve”, precisó a Elonce Pablo Aquino, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Incendio en calle Suipacha de Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Aquino aclaró que el traslado fue realizado principalmente “para control”, sin que se registraran lesiones de gravedad.

Según detalló, el siniestro provocó la destrucción total del inmueble. En el incendio intervinieron Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos y voluntarios del cuartel de Paraná.

Incendio en calle Suipacha de Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Recomendaciones por las Fiestas

Aprovechando la cercanía de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, desde Bomberos Voluntarios brindaron recomendaciones preventivas a la comunidad. Aquino remarcó la importancia de extremar cuidados en el uso de pirotecnia. “La pirotecnia no debe ser manipulada por menores y siempre tiene que hacerlo una persona consciente de la manipulación”, expresó.

Intervenciones de Bomberos Voluntarios en la madrugada en Paraná

Asimismo, recomendó evitar el uso de ropa inflamable, no sostener los elementos pirotécnicos en la mano y recordar que “muchas veces falla la pirotecnia y terminamos en el hospital con heridas importantes”. También hizo hincapié en evitar la sobrecarga eléctrica y en no conducir bajo los efectos del alcohol. “La fiesta es una o dos veces al año, pero al otro día tenemos que estar en casa con nuestra familia”, sostuvo.

Finalmente, recordó que ante cualquier urgencia se debe mantener la calma y comunicarse con los servicios de emergencia. “Siempre hay que llamar al 107, al 911 o al número fijo de Bomberos”, concluyó.