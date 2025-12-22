Principio de incendio afectó a un comercio de Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

22 de Diciembre de 2025
Un principio de incendio afectó a un local comercial ubicado sobre avenidas Antonio Crespo y Laurencena de Paraná. Como consecuencia del siniestro, que se registró en la mañana de este lunes, se reportaron importantes daños materiales.

“El fuego comenzó en una heladera”, confirmó a Elonce el responsable de Bomberos Voluntarios de Paraná, Lucas García. “El local estaba por abrir sus puertas cuando comenzó el fuego y, afortunadamente, no se reportaron lesionados como consecuencia de las llamas”, completó. Bomberos Zapadores de Policía de Entre Ríos también intervinieron para sofocar las llamas.

En la oportunidad, se indicó que, al momento de la salida de uno de los móviles, cedió parte de un desagüe. “El bloque de cemento que ya habría estado frágil; fue señalizado y se dio aviso al área municipal para que sea prontamente reparado”, confirmó García.

Temas:

Paraná Incendio Bomberos Voluntarios
