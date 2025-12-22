“Aumentó el número de niños en situación de adopción y se complejiza la búsqueda de familias”

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) abrió dos convocatorias públicas con el objetivo de encontrar familias para una niña de 6 años con discapacidad y un adolescente de 13 años que se encuentran institucionalizados. La medida se tomó luego de haber agotado todas las instancias de búsqueda habituales, tanto dentro de la provincia como en otros registros del país.

Según se informó, las convocatorias fueron publicadas de manera simultánea, aunque corresponden a situaciones diferentes. En ambos casos, se trata de la última instancia prevista para lograr una vinculación familiar, tras no haberse obtenido resultados positivos en los procedimientos anteriores.

La secretaria del RUAER, María Spais, explicó a Elonce que las personas interesadas deben residir en la provincia de Entre Ríos y considerar que cuentan con los recursos necesarios para asumir un proceso de adopción. Para ello, se habilitó un formulario único que estará disponible hasta el 26 de diciembre en la página web del Ministerio Público de la Defensa y en las redes sociales del Registro.

Características de las convocatorias

En el caso de la niña de 6 años, se indicó que presenta una discapacidad y requiere apoyos y tratamientos específicos. Desde el organismo señalaron que "se busca una familia dispuesta a acompañar de manera sostenida su desarrollo, dando continuidad a los tratamientos que ya viene realizando bajo el cuidado del Estado".

Respecto al adolescente de 13 años, se detalló que se encuentra institucionalizado y tiene hermanos que están en otras situaciones. En este caso, "se prioriza la búsqueda de una familia que pueda alojarlo respetando su singularidad y que, además, garantice el mantenimiento del vínculo con su grupo fraterno".

Requisitos para postularse

Desde el Registro aclararon que "pueden postularse personas solas, parejas en unión convivencial o matrimonios, sin distinción de sexo, y tengan o no hijos". También pueden inscribirse tanto quienes ya iniciaron un trámite de adopción como aquellas personas que nunca se acercaron al Registro.

Spais remarcó que no existe un plazo fijo para el proceso, ya que dependerá de las características y recursos de cada familia postulante. En todos los casos, el Registro acompaña a los aspirantes con entrevistas y evaluaciones para determinar si están en condiciones de iniciar una vinculación.

Un escenario cada vez más complejo

Durante el año, el Registro advirtió una disminución en la cantidad de familias inscriptas para adoptar, una tendencia que también se observa a nivel nacional.

“Durante este año, se registraron 47 nuevas familias que iniciaron el proceso de inscripción en las cuatro convocatorias realizadas por el RUAER", confirmó Spais.

En contrapartida, aumentó a 100 el número de niños, niñas y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad, muchos de ellos mayores de 8 años, integrantes de grupos de hermanos o con alguna discapacidad.

"Esta realidad contrasta con el perfil de las personas inscriptas, ya que más del 87% manifestó disponibilidad para niños en la primera infancia, sin problemas de salud ni discapacidad. Esta brecha complejizó los procesos de búsqueda de familias y derivó en la octava convocatoria pública del año, tras agotar todas las instancias disponibles. De las situaciones con inscripción vigente, dos avanzaron en procesos de vinculación, mientras que en las otras aún no se logró encontrar familias, por lo que se evalúan nuevas convocatorias o la revisión del plan de acción, y en algunos casos se continúa trabajando con las familias interesadas", especificó.

Desde el organismo subrayaron que la adopción implica complejidades y requiere adultos con responsabilidad y compromiso, más allá de una mirada idealizada del proceso. En ese marco, destacaron la importancia de estas convocatorias públicas como una herramienta para garantizar el derecho de los niños y adolescentes a vivir en familia.