Cinco muertos y tres heridos graves por choque frontal en Ruta 9: identidades de las víctimas

REDACCIÓN ELONCE
Un automóvil y una camioneta colisionaron de frente en la Ruta Nacional 9, en Santiago del Estero. Cinco personas murieron en el acto y otras tres permanecen internadas con pronóstico reservado. Investigan las causas del siniestro.
Accidente fatal en la Ruta 9: cinco muertos en Santiago del Estero. Un trágico accidente de tránsito conmocionó este lunes a la provincia de Santiago del Estero, luego de que un automóvil y una camioneta protagonizaran un choque frontal sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del departamento Río Hondo. El siniestro vial dejó un saldo devastador de cinco personas fallecidas y al menos tres heridos de gravedad, que permanecen internados bajo estricta observación médica.
El hecho ocurrió pasadas las 13 horas, en cercanías de la localidad de Arbolito, cuando por causas que aún son materia de investigación, un automóvil Volkswagen Voyage y una camioneta Toyota Hilux impactaron de frente a alta velocidad en un tramo recto de la calzada. La violencia del choque provocó una escena de destrucción total, con ambos vehículos severamente dañados.
Según la información recabada por fuentes policiales y de emergencias, cinco de los ocupantes perdieron la vida de manera instantánea, sin posibilidad de recibir asistencia médica. En tanto, otras tres personas lograron sobrevivir y fueron rescatadas entre los hierros retorcidos por personal de Bomberos Voluntarios, para luego ser trasladadas de urgencia al Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo, donde permanecen internadas con pronóstico reservado.
Aunque en un primer momento las autoridades mantuvieron en reserva las identidades de las víctimas fatales hasta completar las notificaciones a los familiares, con el correr de las horas se confirmó el listado de personas fallecidas. Entre ellas se encuentran Pablo Ovejero, de 57 años, conductor del Volkswagen Voyage y con domicilio en Villa Balnearia; Ramón Marcelo Bulacio, de 64 años, también domiciliado en Villa Balnearia; Arnaldo Andrés Alderete, de 32 años, oriundo de Brea Puñuna; Liliana Fernández Álvarez, de 29 años, con domicilio en Chañar Pozo de Abajo, quien fue hallada sin vida en el interior del automóvil; y un menor de edad cuya identidad permanece en proceso de verificación oficial, dio a conocer Info del Estero.
En cuanto a las personas heridas, las autoridades sanitarias confirmaron que Andrea Micaela Bulacio, de 31 años y domiciliada en Ostende, provincia de Buenos Aires; Eduardo Palomino, con domicilio en Chañar Pozo de Arriba y funcionario de la municipalidad de Amicha; y Liter Octavio Corregidor, de 55 años, oriundo de la zona de Haipa Puca, departamento Río Hondo, continúan internados con lesiones de diversa gravedad.
En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía de Santiago del Estero, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 57, Bomberos Voluntarios y especialistas en accidentología vial. Los peritajes preliminares buscan establecer si el choque frontal se produjo como consecuencia de una maniobra de sobrepaso fallida, una invasión de carril o un desperfecto mecánico en alguno de los rodados involucrados.
Debido a la magnitud del accidente, el tránsito sobre la Ruta Nacional 9 se vio interrumpido de manera parcial durante varias horas. Personal policial implementó desvíos preventivos mientras se desarrollaban las tareas de rescate, remoción de los vehículos siniestrados y limpieza de la calzada, con el objetivo de restablecer la circulación y evitar nuevos incidentes.
Desde la fiscalía interviniente se aguardaban las disposiciones correspondientes para avanzar con la investigación y determinar con precisión las responsabilidades en esta tragedia vial, que vuelve a poner en foco la problemática de los accidentes de tránsito en rutas nacionales y la necesidad de extremar las medidas de prevención y control.