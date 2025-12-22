Cayeron más de 200 mm en Corrientes y el temporal provocó serios anegamientos

Un fuerte temporal afectó a la ciudad de Corrientes durante la madrugada del domingo y dejó anegamientos, complicaciones en el tránsito y servicios afectados. En algunas zonas se registraron más de 200 milímetros de lluvia en pocas horas.
Una fuerte tormenta de variada intensidad se abatió durante la madrugada del domingo sobre la ciudad de Corrientes, donde provocó anegamientos en distintos barrios, serias complicaciones en la circulación vehicular y afectaciones en algunos servicios públicos. Las precipitaciones se extendieron por varias horas y estuvieron acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica.
Según datos del pluviómetro automático de la estación meteorológica del INTA, ubicada en la localidad de El Sombrero, en la capital correntina se registraron 210 milímetros de agua caída. Desde la Municipalidad informaron que el pico de intensidad del temporal se dio entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando en apenas una hora precipitaron 103 milímetros, superando ampliamente la capacidad del sistema de desagües pluviales, preparado para soportar hasta 40 milímetros por hora.
Barrios y zonas afectadas
Las áreas más comprometidas de la capital fueron las avenidas Laprida y Ferré, en sus intersecciones con España y Brasil, además de Chacabuco y Las Heras. También se registraron anegamientos en barrios como Laguna Seca, 17 de Agosto y el conglomerado conocido como La Olla, donde el escurrimiento del agua fue lento debido a la intensidad de las lluvias.
Durante las primeras horas de la mañana del domingo, el servicio de transporte urbano de pasajeros debió ser suspendido de manera preventiva por el estado de las calles. Con el correr de la jornada y a medida que el agua comenzó a drenar, los colectivos retomaron el recorrido de forma paulatina.
Operativo municipal
El Comité de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad de Corrientes, encabezado por el intendente Claudio Polich, trabajó desde el inicio del temporal en el relevamiento de las zonas más afectadas y la coordinación de cuadrillas y maquinaria.
Las tareas estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos, dirigida por José Ruiz, en conjunto con las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos. “Solo en una hora cayeron 103 milímetros, lo que colapsó el sistema de desagües en algunas zonas. Esta situación se vio agravada por ráfagas de viento que alcanzaron los 35 kilómetros por hora”, explicó el funcionario.
Además, se registraron caídas de árboles y ramas en distintos puntos de la ciudad, por lo que personal municipal trabajó en el despeje de calles y avenidas.
Situación en el interior provincial
El temporal también afectó a localidades del interior, especialmente Empedrado, El Sombrero y San Luis del Palmar. En estas zonas, el promedio de lluvia alcanzó los 250 milímetros en ocho horas, según informaron desde el Gobierno provincial.
El coordinador del Comité Operativo de Emergencias (COE) y subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovison, detalló que se registraron familias evacuadas y cientos de hogares afectados, principalmente en áreas rurales y urbanas bajas. Maquinarias de la Dirección Provincial de Vialidad realizaron tareas de desagote y limpieza de calles y canales, mientras se restableció el tránsito en rutas provinciales comprometidas.
Las autoridades provinciales y municipales mantuvieron el alerta amarilla vigente y recomendaron a la población extremar precauciones, evitar circular por calles anegadas y no sacar residuos fuera de horario para prevenir obstrucciones en desagües. (con información de Norte de Corrientes)