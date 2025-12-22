 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Feliciano

Detuvieron a un hombre tras un incendio y amenazas en una vivienda

Un incendio se registró en una vivienda de barrio San Antonio de Feliciano. El ocupante sufrió quemaduras leves y, tras recibir el alta médica, amenazó a su grupo familiar, por lo que fue detenido por disposición de la Fiscalía.

22 de Diciembre de 2025
Hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano
Hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano Foto: archivo

Un incendio en una vivienda ubicada en barrio San Antonio de Feliciano demandó la intervención del personal policial del Comando Radioeléctrico de esa localidad durante la noche del domingo.

 

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se había originado en el interior del domicilio. El incendio fue advertido por familiares que residen en la vivienda, quienes lograron sofocarlo de manera inmediata, evitando su propagación y daños materiales de mayor magnitud.

 

Como consecuencia del hecho, un hombre mayor de edad fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica. El profesional de guardia diagnosticó lesiones leves, con quemaduras tipo A-B en el antebrazo derecho. Luego de ser asistido y recibir las curaciones correspondientes, el ciudadano obtuvo el alta médica.

Incendio en Feliciano (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Incendio en Feliciano (foto Policía de Entre Ríos)

 

Amenazas y detención

 

Tras regresar a su domicilio, el hombre comenzó a proferir insultos y amenazas de incendio contra su grupo familiar, situación que motivó un nuevo llamado a las fuerzas de seguridad. Ante esta circunstancia, los funcionarios policiales regresaron al lugar para intervenir y contener el conflicto.

 

En comunicación con la Fiscalía local de turno, se dispuso la detención del hombre, de 42 años y oriundo de la ciudad, por el supuesto delito de amenazas.

 

Por orden de la Fiscalía, el detenido permaneció alojado bajo custodia en el hospital local, donde se activó el protocolo de salud mental, debido a que el mismo sujeto estaría involucrado en un hecho de similares características ocurrido con anterioridad.

 

Las actuaciones continuaron bajo directivas judiciales para el esclarecimiento de lo sucedido.

Temas:

Incendio amenazas detención Feliciano
