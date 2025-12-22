Falleció el motociclista que atropelló a una mujer que cruzaba la calle: el video del accidente

El conductor del rodado había sufrido un traumatismo encéfalo craneano grave tras el impacto ocurrido el 5 de diciembre. La peatona resultó con lesiones leves y se negó a recibir atención médica. El deceso fue confirmado este domingo.
Un motociclista falleció luego de permanecer dos semanas internado a raíz de un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 5 de diciembre, cuando embistió a una mujer que cruzaba la calle en Concordia.
El siniestro vial se produjo cuando el conductor de una motocicleta circulaba por calle Diamante en sentido norte–sur y, al llegar a la intersección con República del Paraguay, colisionó con una mujer que atravesaba la calzada desde la vereda este hacia la oeste. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes dan cuenta de la violencia del impacto.
Como consecuencia del choque, la mujer sufrió escoriaciones, tras ser evaluada en el lugar, se negó a recibir asistencia por parte del personal sanitario. En tanto, el motociclista fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación médica más compleja.
Según se informó, el hombre se desplazaba en una motocicleta Corven Energy de 110 centímetros cúbicos y presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave. Desde ese momento permaneció internado en estado delicado, bajo estricto seguimiento médico.
Este domingo, desde el hospital se confirmó el lamentable fallecimiento del motociclista, quien no logró recuperarse de las severas lesiones sufridas en el impacto, pese a los esfuerzos del equipo de salud.
La víctima fatal fue identificada como César Sebastián Leibovich, de 41 años, de acuerdo a la información recabada por fuentes policiales. Se pudo saber que la investigación del hecho continuó en el ámbito judicial para determinar con precisión las circunstancias del accidente, a partir del registro fílmico y otras pericias realizadas en el lugar. (Fuente: Concordia Policiales)