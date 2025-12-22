La cuenta regresiva para el 24 de diciembre entró en su fase decisiva. Entre la organización de la cena y los clásicos debates familiares, aparece la pregunta que define la noche: ¿mesa adentro o mesa afuera? Este año, el pronóstico meteorológico plantea un escenario variado a lo largo y ancho del país, con calor intenso en varias regiones, viento en otras y tormentas que obligarán a tener un plan alternativo.

Navidad

Litoral: calor sin lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Entre Ríos, la Nochebuena del miércoles 24 se presentará calurosa, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima rondará los 35°C, por lo que se espera una noche sofocante para las celebraciones.

El jueves 25, Navidad, mantendrá condiciones similares: mínima de 23°C, máxima de 33°C y cielo algo nublado, pero sin precipitaciones. Una jornada estable y propicia para festejos, aunque con calor persistente.

Patagonia: Navidad con lógica propia

En el extremo sur del país, la Patagonia vuelve a marcar su diferencia. En Tierra del Fuego y Santa Cruz, la previa de la Nochebuena será fresca, con máximas entre 10 y 13°C. Durante la noche, el termómetro descenderá por debajo de los 10°C y el viento será protagonista, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. En ese contexto, la mesa adentro aparece como la única opción razonable.

Más al norte, en el centro y norte patagónico, el panorama será más amable. La tarde del 24 mostrará temperaturas entre 20 y 27°C en la costa norte de Santa Cruz y en Chubut, mientras que hacia el oeste oscilarán entre 15 y 18°C. A la hora de la cena, los valores bajarán a un rango de 10 a 15°C.

En el extremo norte patagónico, la Navidad será más calurosa: máximas cercanas a los 30°C durante la tarde y temperaturas nocturnas entre 22 y 25°C. La mesa afuera es posible, aunque el viento moderado puede resultar molesto.

El tiempo en Nochebuena y Navidad: cómo estará en cada región del país

Cuyo: calor y tormentas aisladas

En la región de Cuyo, el 24 llegará con un condimento extra. El calor, combinado con el avance de un frente débil, puede generar tormentas aisladas y de corta duración, especialmente en zonas cordilleranas de San Juan y el norte de San Luis.

Las temperaturas vespertinas oscilarán entre 30 y 35°C, mientras que por la noche el viento ayudará a que los registros bajen a entre 20 y 25°C. Las condiciones tenderán a mejorar hacia el horario de la cena, aunque podría persistir algo de inestabilidad. Mesa afuera posible, pero con atención al cielo.

Región Pampeana: calor, viento y plan B

El pronóstico se vuelve más desafiante en la región pampeana. Un frente frío débil avanzará durante la previa de la Nochebuena, asociado a una perturbación en niveles medios y altos de la atmósfera.

La tarde del 24 será calurosa, con temperaturas entre 28 y 34°C y una sensación térmica elevada. Con el correr de las horas, el viento rotará e incrementará su intensidad sobre Buenos Aires y La Pampa, con ráfagas de 40 a 60 km/h, especialmente en el este bonaerense, lo que puede complicar el asado.

Además, no se descartan chaparrones y tormentas aisladas en el este de Buenos Aires, el AMBA, la costa atlántica y sectores del centro y norte de Córdoba, principalmente hacia el final de la tarde y el comienzo de la noche. En conclusión: mesa afuera al reparo en gran parte de la región, pero con plan B listo en Buenos Aires y Córdoba.

Cena de Nochebuena

Norte argentino: calor e inestabilidad

En el NOA y el NEA, la inestabilidad será protagonista. El 24 se presentará caluroso y húmedo, con temperaturas superiores a los 28°C, elevada sensación térmica y lluvias y tormentas intermitentes a lo largo del día.

Los mejoramientos serán temporarios, por lo que la recomendación es clara: mesa adentro, buena ventilación y aire acondicionado como aliado estratégico.

¿Qué pasará el 25?

El día de Navidad traerá pocos cambios térmicos. El calor continuará, aunque con algo menos de humedad por un débil recambio de aire. Las temperaturas más elevadas se concentrarán en el norte de la Patagonia, el centro y el oeste del país, con valores cercanos a los 35°C.

En el norte argentino persistirán las lluvias y la nubosidad, con máximas por debajo de los 30°C. En la costa atlántica, el viento marítimo mantendrá registros más moderados, entre 20 y 25°C, mientras que en el resto del país predominará el sol, en un típico día de verano. Eso sí, la Patagonia y el sur bonaerense continuarán muy ventosos, una situación que podría derivar en la emisión de alertas. (Meteored)