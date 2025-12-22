Lunes húmedo e inestable: cómo estará el tiempo en la previa de Navidad

A tan solo dos días de la Nochebuena, el tiempo se presenta complicado en Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó y amplió el alerta amarillo por tormentas severas para todo el territorio provincial durante la jornada del lunes.

Según el organismo oficial, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Este escenario mantiene condiciones de alta humedad e inestabilidad, con temperaturas que no descenderán demasiado, lo que incrementa la sensación térmica y la persistencia del mal tiempo.

Cuándo mejorará el tiempo

De acuerdo al pronóstico, a partir del martes comenzará una mejora gradual. Se espera un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 30 grados, marcando el inicio de un período más estable.

Lunes húmedo e inestable: cómo evolucionará el tiempo para Navidad

Pronóstico para Nochebuena y Navidad

El miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, se presentará caluroso y parcialmente nublado, pero sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 35°C, lo que anticipa una noche cálida para las celebraciones.

En tanto, el jueves 25 de diciembre, Navidad, continuará el tiempo estable, con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C. El cielo estará algo nublado y no se esperan precipitaciones, por lo que se prevé una jornada favorable para actividades al aire libre y reuniones familiares.