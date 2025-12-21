Inicio del verano inestable: cuándo mejorará el tiempo y cómo estará en Nochebuena y Navidad

El verano arrancó con condiciones meteorológicas inestables, pero el tiempo mejorará antes de las fiestas. Tanto en Nochebuena como en Navidad se espera tiempo estable, cielo algo nublado y temperaturas elevadas, sin probabilidad de lluvias.
El verano arrancó con condiciones meteorológicas inestables. Tras un sábado de fuertes lluvias, Entre Ríos continuará bajo una jornada de clima adverso este domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevén tormentas a lo largo del día, especialmente por la noche, con una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 21°C. Aunque las precipitaciones serán intensas durante la noche, se espera una ligera mejora en la intensidad de los fenómenos por la tarde.
Este domingo, además, se celebra el solsticio de verano, el fenómeno astronómico que marca el inicio oficial de la estación más calurosa del año. El solsticio ocurrirá a las 15:03 (hora argentina), cuando el hemisferio sur alcanza la máxima inclinación hacia el Sol. Hoy se caracteriza por ser el más largo del año, con el mayor número de horas de luz solar y la noche más corta.
Lunes con alerta por tormentas
El lunes se mantendrán las condiciones inestables. El SMN ha emitido un alerta por tormentas que afectará a los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h. Se espera una precipitación de entre 30 y 70 mm, aunque en algunos puntos la cantidad podría ser aún mayor. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C y los 28°C, y el mal tiempo se mantendrá durante toda la jornada.
Mejoras a partir del martes
Si bien algunas lluvias podrían continuar durante las primeras horas del martes, se anticipa que las condiciones mejoren a medida que avance el día. La temperatura máxima será de 31°C y la mínima de 21°C. Se espera una estabilización del tiempo hacia la tarde, con cielos algo nublados, pero sin precipitaciones.
Pronóstico para Nochebuena y Navidad
El miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, se presentará con un clima caluroso, parcialmente nublado, pero sin lluvias. La máxima alcanzará los 35°C, lo que promete una noche cálida para las celebraciones.
En cuanto al jueves 25, Navidad, el día se mantendrá cálido con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C. El cielo estará algo nublado, pero también sin probabilidad de lluvia, por lo que se espera una jornada agradable para las festividades.