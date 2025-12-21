 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Rige alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos y otras 16 provincias

21 de Diciembre de 2025
Rige el alerta durante la jornada del lunes.
REDACCIÓN ELONCE

Este domingo, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) renovó y amplió el alerta amarillo por tormentas severas para todo el territorio entrerriano durante la jornada del lunes.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, informó el SMN.

 

16 provincias bajo alerta

La alerta amarilla alcanzará también a Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Mientras que la alerta naranja afectará a Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En estas últimas provincias señaladas, las tormentas “estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, detalló el organismo.

Las temperaturas en Paraná

Según el SMN, durante la jornada del lunes la temperatura máxima alcanzará 28° y la mínima de 21°. A partir del martes, las temperaturas comenzarán a subir y superarán los 30º. El miércoles será el día más caluroso de la semana, llegando a los 35º.

Temas:

clima Alerta Amarilla Alerta naranja tormentas severas temperaturas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

