Vacunan casa por casa contra el sarampión en Paraná

La Municipalidad avanza con la campaña de vacunación contra el sarampión en distintos barrios, con recorridas domiciliarias y apoyo de centros de salud. Olga Castañeda explicó a Elonce el alcance de la estrategia preventiva y la importancia de completar esquemas.
La Municipalidad de Paraná continúa con la agenda de vacunación contra el sarampión mediante operativos territoriales que incluyeron recorridas casa por casa en distintos barrios. La estrategia se desarrolla a través de los centros de salud municipales, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el acceso a la vacuna a toda la población.
En ese marco, una de las referentes del operativo, Olga Castañeda, explicó que el trabajo se realizó de manera coordinada con los centros de salud y el personal de enfermería. “Estamos trabajando principalmente con los centros de salud municipales, acordando los lugares a los que vamos a ir primero”, relató. Durante la semana previa, el equipo estuvo en barrio Los Berros junto al Centro de Salud Kentenich, mientras que en la jornada actual avanzó en Paraná Quinto.
Según detalló, las inclemencias climáticas obligaron a reprogramar algunas actividades. “Hoy no pudimos ir al barrio San Martín por el tiempo, pero si mañana no llueve vamos a continuar allí”, explicó, al tiempo que señaló que los operativos se realizan de forma simultánea en distintos sectores para completar el recorrido previsto.
Recorridas domiciliarias y control de carnets
Castañeda remarcó que los vecinos deben saber que los agentes sanitarios están debidamente identificados y que el objetivo principal es la prevención. “La gente se va a encontrar con agentes recorriendo casa por casa. Les pedimos que tengan a mano el carnet de vacunación”, indicó.
En el caso de los adultos, el equipo verificó los datos en el sistema de salud. “Si no figura la vacuna aplicada y no pueden acreditar que la tienen, les pedimos que se vacunen como una manera de prevenir el sarampión”, explicó la referente.
Alcance de la campaña
La población destinataria abarcó un amplio sector de la ciudad. De acuerdo a lo informado, el área programática incluyó 23 barrios, aunque la vacunación estuvo abierta a vecinos de otros sectores. “Si vienen de otros barrios, también se los vacuna, no hay ningún problema”, afirmó.
La referente subrayó que el trabajo territorial permitió llegar a zonas donde el acceso al centro de salud resulta más complejo. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en Los Berros, donde el personal de enfermería trasladó las dosis para completar esquemas atrasados en niños y niñas del barrio.
Prevención ante enfermedades reemergentes
Finalmente, Castañeda reflexionó sobre la importancia de sostener estas campañas ante la reaparición de enfermedades que parecían erradicadas. “Tiene que ver con la necesidad de prevenir antes que hablar de casos o del avance de enfermedades. Por eso le pedimos a la gente que se vacune y que nos reciba”, concluyó.