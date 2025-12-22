 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Paraná

Vacunan casa por casa contra el sarampión en Paraná

La Municipalidad avanza con la campaña de vacunación contra el sarampión en distintos barrios, con recorridas domiciliarias y apoyo de centros de salud. Olga Castañeda explicó a Elonce el alcance de la estrategia preventiva y la importancia de completar esquemas.

22 de Diciembre de 2025
Realizan vacunación contra el sarampión casa por casa en barrios
Realizan vacunación contra el sarampión casa por casa en barrios

La Municipalidad avanza con la campaña de vacunación contra el sarampión en distintos barrios, con recorridas domiciliarias y apoyo de centros de salud. Olga Castañeda explicó a Elonce el alcance de la estrategia preventiva y la importancia de completar esquemas.

La Municipalidad de Paraná continúa con la agenda de vacunación contra el sarampión mediante operativos territoriales que incluyeron recorridas casa por casa en distintos barrios. La estrategia se desarrolla a través de los centros de salud municipales, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el acceso a la vacuna a toda la población.

 

En ese marco, una de las referentes del operativo, Olga Castañeda, explicó que el trabajo se realizó de manera coordinada con los centros de salud y el personal de enfermería. “Estamos trabajando principalmente con los centros de salud municipales, acordando los lugares a los que vamos a ir primero”, relató. Durante la semana previa, el equipo estuvo en barrio Los Berros junto al Centro de Salud Kentenich, mientras que en la jornada actual avanzó en Paraná Quinto.

Realizan un operativo de vacunación contra sarampión en el barrio Paraná V

Según detalló, las inclemencias climáticas obligaron a reprogramar algunas actividades. “Hoy no pudimos ir al barrio San Martín por el tiempo, pero si mañana no llueve vamos a continuar allí”, explicó, al tiempo que señaló que los operativos se realizan de forma simultánea en distintos sectores para completar el recorrido previsto.

Realizan vacunaci&oacute;n contra el sarampi&oacute;n casa por casa en barrios
Realizan vacunación contra el sarampión casa por casa en barrios

Recorridas domiciliarias y control de carnets

Castañeda remarcó que los vecinos deben saber que los agentes sanitarios están debidamente identificados y que el objetivo principal es la prevención. “La gente se va a encontrar con agentes recorriendo casa por casa. Les pedimos que tengan a mano el carnet de vacunación”, indicó.

 

En el caso de los adultos, el equipo verificó los datos en el sistema de salud. “Si no figura la vacuna aplicada y no pueden acreditar que la tienen, les pedimos que se vacunen como una manera de prevenir el sarampión”, explicó la referente.

Realizan vacunaci&oacute;n contra el sarampi&oacute;n casa por casa en barrios
Realizan vacunación contra el sarampión casa por casa en barrios

Alcance de la campaña

La población destinataria abarcó un amplio sector de la ciudad. De acuerdo a lo informado, el área programática incluyó 23 barrios, aunque la vacunación estuvo abierta a vecinos de otros sectores. “Si vienen de otros barrios, también se los vacuna, no hay ningún problema”, afirmó.

 

La referente subrayó que el trabajo territorial permitió llegar a zonas donde el acceso al centro de salud resulta más complejo. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en Los Berros, donde el personal de enfermería trasladó las dosis para completar esquemas atrasados en niños y niñas del barrio.

 

Prevención ante enfermedades reemergentes

Finalmente, Castañeda reflexionó sobre la importancia de sostener estas campañas ante la reaparición de enfermedades que parecían erradicadas. “Tiene que ver con la necesidad de prevenir antes que hablar de casos o del avance de enfermedades. Por eso le pedimos a la gente que se vacune y que nos reciba”, concluyó.

Temas:

Casa Municipalidad de Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso