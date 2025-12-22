Renovaron alerta por tormentas: cuándo llegarán a Entre Ríos y cuánto pronostican que lloverá

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por tormentas para el centro y norte de Entre Ríos, con vigencia durante la tarde de este lunes 22 de diciembre. El aviso advirtió sobre la posibilidad de fenómenos intensos, con abundante caída de agua en cortos períodos y condiciones de marcada inestabilidad.

Según el informe oficial, el alerta abarcó a diez departamentos de la provincia: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, donde se esperaron tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Inestable

Tormentas fuertes y lluvias abundantes

Desde el organismo meteorológico se indicó que las tormentas estuvieron acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que pudieron superar los 70 kilómetros por hora. Además, se estimaron valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que esos registros fueran superados de manera puntual.

El escenario descripto mantuvo condiciones de elevada humedad y persistente inestabilidad atmosférica. A ello se sumaron temperaturas que no descendieron significativamente, lo que incrementó la sensación térmica y prolongó el mal tiempo durante la jornada.

Cuándo mejorará el tiempo

De acuerdo al pronóstico extendido, a partir del martes comenzaría una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Se previó un leve ascenso de las temperaturas, cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 30 grados, dando inicio a un período más estable.

Nochebuena y Navidad con tiempo estable

Para el miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, se anticipó una jornada calurosa y parcialmente nublada, pero sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima rondaría los 35 grados, lo que auguró una noche cálida para las celebraciones.

En tanto, el jueves 25 de diciembre, Navidad, continuaría el tiempo estable, con una mínima de 23 grados y una máxima cercana a los 33. El cielo se mantendría algo nublado y no se esperaron precipitaciones, por lo que se previó una jornada favorable para actividades al aire libre y reuniones familiares.