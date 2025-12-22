 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Copa Libertadores 2026: Boca será el único argentino cabeza de serie

Con 28 equipos ya clasificados a la fase de grupos, quedaron definidos los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026. Boca integrará el bombo 1, mientras que el resto de los clubes argentinos se distribuirá entre los otros tres.

22 de Diciembre de 2025
La Copa Libertadores ya tiene a 46 de los 47 clasificados y se palpita a full. Con el sorteo de las fases preliminares ya efectuado, este domingo quedaron definidos los 28 equipos que se aseguraron un lugar en la fase de grupos. Y así, ya se conocen los bombos para el sorteo definitivo, que tendrá a Boca como único argentino como cabeza de serie.

 

Corinthians ganó la Copa Brasil y será una amenaza desde el bombo 2, mientras que Liga de Quito se aseguró un lugar por Ecuador e integrará el bombo 1. Los cuatro que lleguen de las fases previas irán al bombo 4 (la gran aspiración de Argentinos), ahí donde estarán los novatos Platense e Independiente Rivadavia como representantes de la Argentina.

 

Los otros equipos de nuestro país, del acuerdo al ranking Conmebol, ocuparán el bombo 2 (Estudiantes y Lanús) y el 3 (Rosario Central).

 

Las fases previas la disputarán Argentinos, The Strongest, San Antonio Bulo Bulo o Nacional de Potosí, Botafogo, Bahía, O´Higgins, Huachipato, D. Tolima, Independiente Medellín,Barcelona, U. Católica, Guaraní, 2 de Mayo, Sporting Cristal, Alianza Lima, Liverpool, Juventud de las Piedras, Carabobo y D. Táchira.

BOMBO 1

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

 

BOMBO 2

Libertad (17)

Estutudiantes (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario (32)

 

BOMBO 3

Junior (34)

U. Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (64)

Coquimbo (82)

D. La Guaira (114)Cusco (142)

 

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Las fechas de la Libertadores 2026

El martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente).

La fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero ( acá empezará la acción para Argentinos).

Mientras que la Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha.

La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

 

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final.

Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre. (Olé)

