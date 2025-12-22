Le robaron la alianza al empresario que murió cuando llevaba cajas navideñas a sus empleados: el pedido de la familia

Denuncian robo de alianza tras accidente fatal

Un profundo dolor atraviesa a una familia tras la muerte del productor agropecuario Rubén Ruatta, quien falleció luego de descompensarse mientras conducía por una ruta de Santiago del Estero. A la tragedia se sumó una denuncia que generó conmoción: tras su fallecimiento, le habrían robado la alianza que llevaba puesta.

Ruatta, de 58 años, viajaba junto a dos socios hacia un campo para entregar cajas navideñas a los empleados cuando se descompensó al volante de su camioneta Toyota Hilux. El vehículo terminó impactando contra un quebracho y, según las primeras estimaciones, el hombre habría sufrido un infarto previo al choque, lo que le provocó la muerte antes del impacto.

El hecho causó un fuerte impacto en su familia, pero el dolor se profundizó cuando advirtieron que la alianza que llevaba Rubén no estaba entre sus pertenencias personales. En su lugar, les devolvieron otro anillo, sin valor afectivo.

Una alianza con valor sentimental

Rubén estaba casado desde hacía 29 años con Rosana Contigiani. En abril, la pareja había decidido renovar sus alianzas: fundieron el oro de los anillos originales, agregaron material y recibieron las nuevas joyas para celebrar su aniversario. Incluso, el sacerdote del pueblo bendijo las alianzas durante una cena familiar en su casa.

Si bien el productor solía evitar usar el anillo por las tareas rurales, finalmente accedió a llevarlo colocado, convencido por su hija.

El pedido público de su hija

Tras el hecho, Natalí Ruatta inició una campaña en redes sociales para intentar recuperar la alianza. En un video, expresó con angustia: "Le robaron la alianza a mi papá en Santiago del Estero, cuando ya estaba muerto. Hago este video para pedir que me ayuden a encontrarla y a traerla casa, así como con mi familia lo trajimos a casa a él".

La joven pidió que quienes tengan información se comuniquen de manera privada y aclaró que hay recompensa. En una publicación, escribió: "Por favor, escribirme por mensajes solo si tienen información de la alianza. Hay recompensa. A quien la tenga: déjenme devolverle la alianza de su gran amor, a mi mamá".

También relató que en la morgue le entregaron "un aro dorado de mujer que le pusieron en el dedo en lugar de la alianza", y remarcó que no le interesa el valor económico del objeto.

"Por favor, que vuelva a casa esa alianza. Si alguien la tiene o la vendió o la compró, yo se la compro", rogó, y agregó: "Quiero dársela a mi mamá, que se quedó sin su compañero".

Una vida compartida

Rubén y Rosana se conocieron siendo jóvenes, vinculados al trabajo rural y al cooperativismo. Formaron una familia y desarrollaron su actividad en el campo durante décadas. Según relató su hija, él era un hombre trabajador, sencillo y de perfil bajo, que demostraba el amor a través de los gestos cotidianos.

Las cajas navideñas que Rubén iba a entregar no llegaron ese día a destino, pero sus hijos resolvieron enviarlas igualmente. En cada brindis de estas fiestas, aseguraron, habrá un recuerdo especial para él. Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de recuperar la alianza y cerrar, al menos en parte, una herida que sigue abierta.