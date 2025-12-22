Comenzó la distribución de las vacunas del nuevo Calendario 2026: ¿cuáles incluye?

El Ministerio de Salud de la Nación dio inicio a la entrega inicial de las vacunas del Calendario 2026, que incluye jeringas, ampollas y descartadores para garantizar un uso eficiente de los recursos.

Entre las dosis distribuidas, se encuentran las necesarias para iniciar la campaña contra virus sincicial respiratorio (VSR) a partir del 12 de enero. Esta vacuna se recomienda a todas las embarazadas entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos en la época de mayor circulación del virus.

Esta primera entrega también incluye vacunas adicionales de triple viral, adelantando la segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas a los 15-18 meses, dentro del nuevo Calendario, para asegurar una protección temprana y más efectiva.

Calendario Nacional Vacunacion by elonceweb

Superposición de cohortes y aumento de dosis

La modificación del esquema implica la superposición de cohortes de niños vacunados entre 2021 y 2024 durante tres años y medio, con un incremento de 300.000 dosis respecto de la compra habitual.

Desde 2024, la distribución de vacunas se realiza mediante un sistema “colaborativo, planificado y consensuado”, asegurando que las jurisdicciones cuenten con lo necesario para implementar la estrategia de inmunización territorial.

El Ministerio aseguró que todas las vacunas del Calendario “son seguras y probadas científicamente”. Incrementar la cobertura protege a la población y disminuye las formas graves de enfermedad, contribuyendo a que el sistema de salud funcione sin sobrecarga.