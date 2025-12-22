Sarampión: ante fiebre y sarpullido, el hospital San Roque solicita avisar al ingreso y usar barbijo

Ante la vigencia de la alerta sanitaria por sarampión, se reforzaron las recomendaciones para quienes concurran a hospitales y centros de salud por guardia o consultorios con síntomas compatibles con la enfermedad.

Desde el hospital materno infantil San Roque, de la ciudad de Paraná, solicitaron que en caso de presentar fiebre acompañada de sarpullido o manchas rojas en la piel, se debe avisar inmediatamente al momento de ingresar al establecimiento sanitario y solicitar barbijos.

Esta indicación permite activar un protocolo de atención diferenciada, orientado a proteger tanto al paciente como al resto de la comunidad hospitalaria.

Vale recordar que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y que la detección temprana de síntomas resulta clave para evitar la propagación. Por ese motivo, el uso de barbijo desde el ingreso y la notificación al personal de salud son medidas centrales dentro del esquema preventivo.

Desde que se emitió el alerta sanitaria en Entre Ríos se confirmó un caso en la localidad de Santa Elena y hay casos en estudio en Nogoyá y Federación.

En el marco de las acciones de prevención, hace 10 días, ingresaron a la Cámara Provincial de Vacunas, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, 16.000 dosis de la vacuna contra el sarampión provistas por Nación para garantizar la disponibilidad en hospitales y centros de vacunación.

Sobre la enfermedad

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

Se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas.

Se recomienda acudir al médico ante la presencia de cualquier síntoma, completar el esquema de vacunación y mantener una adecuada higiene de manos. Elonce.com