Esta semana continuarán con la agenda de vacunación contra el sarampión en barrios de Paraná

21 de Diciembre de 2025
La vacuna es segura y gratuita.
La vacuna es segura y gratuita. Foto: Municipalidad

REDACCIÓN ELONCE

La Secretaría de Salud de la ciudad anunció que continuará esta semana con el plan de vacunación contra el sarampión, dirigido a los vecinos de diferentes barrios de la ciudad. Desde la semana pasada, el equipo de salud recorre las zonas barriales para controlar el carnet de vacunación de los residentes y aplicar la vacuna de forma gratuita y obligatoria, tal como lo establece el calendario nacional de inmunización.

Claudia Enrique, secretaria de Salud, detalló que “el operativo comenzó en el barrio Los Berros y continuará el lunes, martes y viernes en los barrios San Martín y Paraná V”. Esta campaña forma parte de la estrategia del municipio para erradicar enfermedades infectocontagiosas como el sarampión y proteger a la población de riesgos sanitarios.

 

Vacunación gratuita y obligatoria para prevenir el sarampión

La vacunación contra el sarampión, según explicó la funcionaria, es "la única forma efectiva de prevenir el Sarampión". En este sentido, resaltó que la vacuna es segura, gratuita y obligatoria, administrada en dos dosis: una generalmente a los 12 meses y otra a los 5 años. Además, remarcó que “mantener buenos hábitos de higiene, ventilar ambientes y aislar a los enfermos son medidas complementarias”. La Secretaría de Salud, con un enfoque preventivo, busca alcanzar la inmunización de toda la población en edad de vacunación para evitar brotes y contagios en la comunidad.

La campaña de vacunación no se limita solo a los barrios, ya que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) también ofrecen la vacuna de forma permanente. Enrique explicó que los CAPS brindan la vacunación necesaria de manera continua y sin costo para toda la población, en un esfuerzo por garantizar que cada vecino reciba la inmunización adecuada.

Un plan proactivo para toda la población

Además de la vacunación en los barrios, la Secretaría de Salud lleva a cabo acciones dirigidas a grupos vulnerables como los adultos mayores, personas en situación de calle y empleados municipales. “La Secretaría de Salud tiene una actitud proactiva, ya que lleva adelante campañas de vacunación dirigidas a diferentes sectores”, aseguró. Esta proactividad en la vacunación busca evitar la propagación de enfermedades y cuidar a los sectores más expuestos.

La vacunación contra el sarampión sigue siendo un pilar fundamental en la lucha contra enfermedades infectocontagiosas en el país.

sarampion vacunas gratuitas enfermedades infectocontagiosas
