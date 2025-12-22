Agustina Cherri eligió el estampado de la temporada y deslumbró con un vestido para el verano

Agustina Cherri eligió el estampado de la temporada y volvió a marcar tendencia con un look fresco, sofisticado y funcional. La actriz apostó por un vestido animal print que se convirtió en uno de los más comentados del verano.
Agustina Cherri eligió el estampado de la temporada y lo hizo con una apuesta estilística que no pasó desapercibida. La actriz asistió al casamiento de unos amigos en Buenos Aires con un vestido largo, liviano y de impronta lencera que combinó a la perfección elegancia, comodidad y las claves más fuertes de la moda actual. Su elección reafirmó su lugar como referente fashion y volvió a poner al animal print en el centro de la escena.
El diseño elegido pertenece a la firma The Comité y se destacó por su confección en gasa translúcida con estampado de leopardo en tonos tierra, una paleta que se impone como favorita para la temporada de verano. El vestido, de corte al cuerpo y largo hasta los tobillos, acompañó la silueta de manera natural, sin rigidez, permitiendo un movimiento fluido y relajado ideal para eventos al aire libre.
Con breteles finos regulables y un escote tipo buche, la prenda sumó un aire sofisticado sin perder frescura. Este tipo de escote, tendencia indiscutida del momento, aporta volumen y caída, y se adapta tanto a looks formales como a propuestas más descontracturadas. La elección de Cherri confirmó que los detalles simples, bien ejecutados, pueden elevar cualquier outfit.
El animal print como protagonista indiscutido del verano
El estampado animal print volvió con fuerza y Agustina Cherri supo interpretarlo desde una mirada actual. Lejos de excesos, la actriz apostó por una versión liviana y elegante del clásico leopardo, demostrando que este diseño puede ser tan versátil como atemporal. La transparencia del vestido, lejos de resultar disruptiva, se integró de manera armónica al conjunto.
Para equilibrar el look, la actriz sumó una base negra debajo del vestido, logrando contraste y definición de la silueta. Esta elección permitió que la prenda mantuviera su carácter sensual sin perder sobriedad, una combinación clave para eventos sociales donde la elegancia relajada es protagonista.
En cuanto a los accesorios, Cherri optó por un brazalete dorado en la muñeca izquierda y sandalias negras con plataforma. El calzado aportó altura y comodidad, reforzando el perfil urbano del estilismo y demostrando que es posible conjugar estilo y funcionalidad en una misma propuesta.