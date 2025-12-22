Tras una pelea con un vecino, lo hallaron muerto en una heladera

Un violento crimen conmocionó al barrio Valentina Norte en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde un hombre de 50 años fue encontrado muerto dentro de una heladera en desuso ubicada en su patio. El presunto autor del asesinato fue aprehendido y será imputado en las próximas horas por el Ministerio Público Fiscal.

Mientras, la Justicia espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte, aunque el médico policial ya constató traumatismos.

Según los primeros datos de la investigación, un vecino dio aviso a las autoridades al advertir que otro hombre del sector no tenía vida y tomó intervención la Comisaría 18.

De acuerdo a los testimonios recabados, durante la madrugada la víctima habría mantenido una discusión con otro vecino, que fue escalando en violencia. Según informaron fuentes allegadas al caso, la víctima fue identificada como Segundo Ortega.

"Cuando llega el personal policial alrededor de las once de la mañana, entrevista a un vecino, el cual hace conocer que, al concurrir a ver a su vecino, que tenía problemas de alcohol y varias enfermedades, encuentra que estaba fallecido adentro de una heladera en desuso en el patio de la vivienda", informó el comisario inspector Juan Barroso a LM Neuquén.

La hipótesis que maneja la investigación indica que los hechos ocurrieron a la madrugada cuando un vecino lo fue a buscar al enterarse de que presuntamente la víctima le habría robado una billetera. Al intentar recuperarla, se desató una pelea cuerpo a cuerpo que terminó de la peor manera.

"El joven de 22 años, al tomar conocimiento por parte de otro vecino que le manifiesta que fulano le había sustraído la billetera, va a reclamarle, en medio de una pelea, lo agrede, mediante golpes de puño le provoca la muerte", indicó Barroso y agregó que en el examen encontraron que tenía contusiones y traumatismos en la cabeza.

Un vecino fue detenido y será imputado

De acuerdo a la declaración de testigos directos, la persona que fue demorada, habría herido mortalmente a la víctima durante la pelea. "Se pudo determinar donde vive y se hizo un allanamiento. Comentó la situación que había vivido y se puso a disposición", señaló el comisario sobre el procedimiento, por el cual luego fue detenido por personal de comisaría 18.

"Se sabe que estaba en ese lugar y salió de esa casa esa luego de recuperar la billetera", aseguró Barroso. Al respecto de cómo fue la dinámica por la cual la víctima terminó dentro de una heladera, explicó que estaba en la carcasa de la heladera, tirada en el patio, pero todavía es materia de investigación si quedó ahí o el asesino lo puso ahí.

De todas maneras, el comisario confirmó que la heladera no estaba cerrada, es decir, que el cadáver no estaba oculto, sino que estaba acomodado dentro. Sin embargo, por lo informado, el vecino detenido no brindó detalles al respecto.