Estafas con tarjetas a turistas en playas de Brasil: cómo pueden protegerse los que viajen

Estafas a turistas en Brasil: cómo protegerse al pagar. Con la llegada del verano y el inicio del receso vacacional, miles de argentinos comenzaron a planificar sus vacaciones con la playa como principal destino.

Mientras algunos optaron por la costa atlántica, otros eligieron cruzar la frontera y viajar a Brasil, uno de los países más visitados por turistas argentinos en esta época del año. En ese contexto, autoridades de Río de Janeiro emitieron advertencias por una nueva modalidad de estafa que se repite en playas y zonas muy concurridas.

El alerta se encendió tras la detección de varios casos de fraude vinculados al uso de tarjetas de débito y crédito en puestos ambulantes, especialmente en sectores turísticos. Según informaron fuentes oficiales, los episodios afectan principalmente a viajeros extranjeros y se producen durante operaciones de bajo monto, en un contexto de distracción y alta circulación de personas.

La modalidad, conocida popularmente como “golpe da maquininha”, se caracteriza por su rapidez y por el uso de terminales de cobro electrónico manipuladas. El mecanismo suele comenzar cuando el turista realiza una compra simple —como bebidas, alimentos o artículos de playa— y opta por el pago electrónico. Mientras el vendedor procesa la transacción, un cómplice se acerca para distraer al cliente, permitiendo que se cargue un monto muy superior al acordado.

En muchos casos, la víctima recién advierte el fraude minutos u horas después, cuando revisa su cuenta bancaria o el resumen de la tarjeta. Para entonces, el daño ya está hecho: los delincuentes pueden haber vaciado la cuenta o generado una deuda considerable, especialmente si se utilizó una tarjeta de crédito.

Cómo pagar de forma segura y evitar fraudes

Ante esta situación, especialistas en seguridad financiera y autoridades locales recomendaron extremar los cuidados al momento de realizar pagos en zonas turísticas. Una de las principales sugerencias es priorizar el uso de billeteras virtuales que funcionan mediante códigos QR. Este sistema permite que el propio usuario controle desde su teléfono celular el monto exacto que va a abonar y confirme la operación antes de efectuar el pago.

En caso de no contar con billeteras digitales y tener que utilizar una tarjeta física, se aconseja no perderla de vista en ningún momento, publicó La Gaceta. El comprador tiene derecho a exigir que la transacción se realice frente a él y a verificar el importe que figura en la terminal antes de confirmar el pago. También se recomienda revisar inmediatamente la cuenta bancaria o la aplicación del banco para corroborar que el débito sea el correcto.

Otras alternativas consideradas seguras son el pago en efectivo y las transferencias bancarias directas, siempre que se realicen a través de aplicaciones oficiales y se confirme la acreditación antes de dar por concluida la operación. Si bien estas opciones pueden resultar menos prácticas, reducen el riesgo de fraudes electrónicos.

Un caso que encendió las alarmas

Uno de los episodios más recientes que tomó estado público tuvo como víctima a un turista argentino durante su estadía en Ipanema, una de las playas más concurridas de la ciudad. El hombre, de 41 años y residente en Países Bajos, relató que el hecho ocurrió mientras descansaba en la playa y decidió realizar una compra a un vendedor ambulante.

Según consta en la denuncia, el turista aceptó la oferta de un paquete de cigarrillos por un valor aproximado de 55 reales. Al momento de abonar mediante pago sin contacto, otro vendedor se acercó para entablar conversación y desviar su atención. En ese breve lapso, la terminal de cobro habría sido manipulada.

El engaño fue advertido minutos después, cuando el turista revisó su cuenta bancaria y constató un débito superior a los 19.000 reales, equivalentes a unos 3.400 dólares. El caso se inscribió en la modalidad del “golpe de la maquinita”, una estafa que se repite en playas y paseos turísticos, aprovechando el uso del sistema contactless y la rapidez de la operación.

Qué hacer si se concreta la estafa

Ante la concreción de un fraude, las autoridades recomiendan actuar de inmediato. El primer paso es contactar al banco emisor de la tarjeta para solicitar el bloqueo del plástico y desconocer la operación. Cuanto más rápido se realice el reclamo, mayores son las posibilidades de frenar nuevas transacciones y recuperar parte del dinero.

Además, los turistas pueden solicitar asistencia en la Estación de Policía de Apoyo al Turista (DEAT), donde se reciben denuncias y se brinda orientación a visitantes extranjeros. Realizar la denuncia local resulta clave para dejar constancia del hecho y facilitar eventuales investigaciones.

Recomendaciones finales para viajar con tranquilidad

Especialistas remarcaron la importancia de revisar cada importe antes de confirmar un pago electrónico, evitar entregar la tarjeta y no perderla de vista bajo ninguna circunstancia. También sugirieron configurar alertas bancarias para recibir notificaciones inmediatas ante cada movimiento y limitar los montos diarios de extracción o consumo.

Si bien Brasil continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos, extremar las precauciones permite disfrutar del viaje sin sobresaltos y reducir el riesgo de caer en estafas que, en pocos segundos, pueden arruinar las vacaciones.