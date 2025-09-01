Sentidos mensajes de despedida al hombre que murió en el trágico accidente en la ruta 39: “Profundo dolor”

Se lamentó una tragedia en la ruta 39 este domingo a las 5:05 horas de la madrugada cuando un conductor, por causas que aún están bajo investigación, despistó con su auto y falleció en el kilómetro 132.

Horas posteriores, Elonce pudo confirmar su identidad: Lucio Alfredo Trovalessi. A raíz del impacto de su fallecimiento, instituciones deportivas de Concepción del Uruguay comenzaron a despedirlo a raíz de su arraigo con el fútbol.

Trovalessi fue un exfutbolista de Juventud de Caseros, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Atlético Uruguay, Calle Ancha de San José entre otros equipos, quienes lo despidieron en las redes.

Los mensajes de despedida al exfutbolista

“Con profundo dolor despedimos a Lucio Trovalessi, exjugador de nuestra institución quien defendió con orgullo la camiseta de Gimnasia”, publicó el Lobo uruguayense en sus cuentas oficiales.

Desde el Decano manifestaron: “El Club Atlético Uruguay lamenta profundamente el deceso del ex jugador de la institución, Lucio Alfredo Trovalessi Q. E. P. D.”.

Por su parte, en Juventud de Caseros, expresaron “Desde el Club Juventud acompañamos con profundo dolor a la familia Trovalessi – Latour ante el fallecimiento de Lucio, quien fue jugador socio e hincha de nuestro Cele”.

En tanto, en Calle Ancha de San José, lo despidieron de la siguiente manera: “Desde el club Calle Ancha despedimos con gran dolor a quien fue jugador y campeón provincial con nuestro club”.