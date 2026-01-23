Pre Federal en La Vieja Usina: “Esto muestra que el chamamé está vivo”, afirman

En el marco del Festival Nacional del Chamamé 2026 en Federal, este viernes se llevó a cabo la instancia denominada Pre Federal, un certamen que busca a los artistas más destacados para presentarse sobre el escenario mayor entre el 31 de enero y el 8 de febrero.

Elonce dialogó con la coordinadora del área de cultura de Federal, Agustina Gauna, quien se mostró sorprendida por la convocatoria, “está a sala llena”, destacó sobre La Vieja Usina.

Certamen pre Federal en La Vieja Usina

Aseguró que se trata de una “hermosa propuesta” del Pre Federal con subsede Paraná y aseguró que “llamó la atención de los federalenses” y de aquellos que están compitiendo “por un lugarcito en nuestro escenario Ernesto Montiel”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Turismo y Deporte de Federal, Flavio Márquez, aseveró que esta instancia “muestra que el chamamé está vivo” y remarcó que es un momento importante. Además valoró el acompañamiento de la prensa “a estos eventos importantes no solo para los artistas que buscan un lugarcito, sino para la gente que ama esta música”.

Acerca de quienes se presentaron en esta instancia, aseguró que “la decisión está muy complicada y seguramente vamos a tener un desempate”.

“Estamos acompañando esta tarea que se viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo, visitando casi todas las subsedes que ha tenido Federal para la

edición 51 y muy feliz por todo el nivel que hemos encontrado en diferentes lados”, remarcó.

Venta de entradas y cartelera

Los tickets están disponibles a través de chamamé.com.ar, las anticipadas cuestan $15.000 “para empezar a arrancar con las bailantas nocturnas que son

totalmente gratis”, explicó Márquez.

En tanto, en el anfiteatro Francisco Ramírez se van a vivir las peñas, también gratuitas, “donde se le brinda un lugarcito a los amateur, a los niños, a los jóvenes y a aquellos que todavía no tienen la oportunidad de presentarse a nivel profesional”, comentó.

El jueves 5 de febrero se vivirá la final del certamen del Pre Federal, a las 19:15 horas, mientras que a las 22:00 comienza la primera noche de las cuatro del Festival Nacional del Chamamé.

Márquez reconoció que la cartelera es “extraordinaria” y aseguró que las bailantas “más importantes del país” serán de 15:00 a 20:00 en la Cancha Unión, para luego continuar con el festival.

“Serán dos eventos para vivir a puro chamamé en Federal”, enfatizó.

“Sabemos que el chamamé está pisando fuerte en todo el país. Gracias a Dios después de que fue declarado patrimonio cultural y material de la humanidad también tuvo mucha difusión y nosotros tenemos esa tarea de poder llevar un poquito de Federal a diferentes lugares”, valoró Gauna. Sostuvo, además, que este año le tocó a la capital entrerriana “porque sabemos que hay muchos chamameceros en la zona”.

Destacó que durante esta instancia hubo personas de San Benito, de Sauce Montrul, de Diamante y de Santa Fe. Asimismo, recordó que esta semana visitaron Concepción del Uruguay y que este domingo el Pre Federal finalizará en Curuzú Cuatiá, en la vecina provincia de Corrientes.

“Hemos sido bien recibidos en todos lados, ha habido participantes que sueñan con subir a nuestro escenario y la verdad que es hermoso ver niños también que están entrando al ambiente del chamamé”, reconoció.

Asimismo, valoró que sea una instancia para darle lugar y que sume a la experiencia, “para que se puedan mostrar y que les podamos comentar también sobre las peñas y bailantas de Federal”.

Por último, instó a quienes tengan un conjunto chamamecero o a quienes les guste el chamamé a visitar el evento. “Todavía hay lugar para tocar en las peñas y participar en las bailantas diurnas”, aseguró.

"Ganamos con solo participar", aseguraron Los Hermanos Corradini

Elonce habló con algunos de los artistas que se presentaron en La Vieja Usina para ganar un lugar en el escenario principal del Festival Nacional de Chamamé en Federal.

Los Hermanos Corradini destacaron que tienen “una noche a full” ya que aguardaban la decisión del jurado. “Ganamos igual con solo participar, no es necesario triunfar”, señaló uno de los miembros y reconoció: “Subimos con muchas ganas. Ojalá el Gauchito y Dios nos acompañen”. El conjunto musical se presentó,

además, en el Festival Popular en los miradores de Bajada Grande en la noche del viernes.

“El sueño siempre está presente. Al menos desde que pisé Federal, cuando era chico, siempre tuve el sueño de subir, tocar en el escenario como estaban los grandes, como Monchito Merlo, los de Mailín”, señaló el miembro más joven del grupo.

Además, recordó con admiración: “Una vez en Federal estaba tocando Monchito Merlo, tocó El Toro y yo estaba dando vueltas porque era gurí, pero escuché y me fui derecho corriendo”.

“Participar en los Pre Federal siempre son nervios constantes, con las ganas de cumplir el sueño, como todos los participantes. Esta es la tercera vez que participo. Vamos a ver si se nos da, hay que hay que rezar y tener fe”, deseó.

Otro de los hermanos, también músico, no pudo participar debido a una complicación física. Sin embargo, aseguró que acompaña al conjunto porque “más que un grupo es una familia”.

“Somos todos una familia y hoy me tocó acompañar de abajo, pero siempre alentando e hinchando por los míos, estando al lado de los míos”, señaló.

Una joven y chamamecera ilusión

El joven Martín Peralta, que se presenta por primera vez en el Pre Federal, expresó que la pasó “excelente”. “Vinimos con la idea de hacernos conocer, desde julio no hemos parado de movernos y esto era un salto más, una experiencia más que teníamos que tomar”, subrayó.

El artista interpretó una segunda canción para desempatar y aguarda el resultado. “Compartir con esta gente del ambiente, que son unos monstruos, gente muy profesional que se toma muy en serio esto, que deja la vida por el folklore y por la cultura, no tiene explicación”, enfatizó.

Certamen Pre Federal en La Vieja Usina - Martín Peralta

“Más allá de que no hable directamente con el otro, se crea se crea una conexión mediante”, sostuvo.

El joven reconoció que es un sueño presentarse ya sea en el Festival Nacional del Chamamé; en la Fiesta Nacional del Mate y “donde sea”. “Participamos del Premate y el público siempre está presente ahí, siempre nos transmite eso”, dijo en relación a la emoción por tocar.

Asimismo, adelantó que van a tener fechas en febrero y en marzo. En redes sociales figura como martinperaltaok

El jurado y una "decisión difícil"

Por su parte, la folklorista Maria Luz Erazun, miembro del jurado, sostuvo que “no fue una tarea fácil”. “Sabemos que son instancias donde uno pone mucho el corazón, hay nervios y están siendo evaluados. Es muy difícil pero todos los que han participado han dejado algo muy lindo”, dijo.

“Hay muchas juventudes y eso siempre es una buena noticia”, aseguró y comentó que “hubo que hilar fino” para definir a los ganadores.

Además, Luis “Pajarito” Silvestri, también parte del jurado, comentó: “Es un poco cruel esta perspectiva, estar de este lado, porque uno es colega y también fue gurí, soñó con el escenario Ernesto Montiel, pero tenemos que hacer el trabajo de jurado en este caso”.

Certamen Pre Federal en La Vieja Usina jurado

“Sabemos que detrás de del trabajo de un músico hay muchísimo tiempo dedicado a un instrumento. No fue fácil pero hemos decidido y en breve estaremos con el nombre del o la ganadora”, especificó.

Por último, Ramiro Matea, indicó que “siempre es lindo ver la gente joven porque te hace acordar, te trae a la memoria de cuando uno estaba ahí de gurí, con esos nervios que son los nervios que pasan en estas instancias”.