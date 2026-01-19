Multitudinario lanzamiento del 51° Festival Nacional del Chamamé de Federal

Festival Nacional del Chamamé. Con más de 5.000 almas chamameceras colmando la Cancha Unión, predio reconocido por albergar algunas de las bailantas más grandes del país, la ciudad de Federal vivió el lanzamiento oficial de su máxima fiesta popular y la realización del certamen “Nuevos Valores” Pre Federal – Sub sede Federal.

La apertura de la danza estuvo a cargo de la Academia Llankiraí (Sauce de Luna), dando paso a una noche cargada de emoción. Uno de los momentos más significativos fue la actuación de Roberto A. Romani. Cabe destacar que, durante la tarde del sábado 17, se inauguró el Museo y Paseo Audiovisual del Chamamé que lleva su nombre, emplazado en la recientemente recuperada Estación del Ferrocarril.

La grilla artística brilló con la presentación de Silvia Teijeira junto a Araceli Tano y el despliegue de la Embajada del Festival Nacional del Chamamé, que contó con Los Camacho’s como invitados especiales brindando un show increíble. También se destacó la actuación de Fabián Ballario y un cierre a pura fiesta con Alexis Gómez Piacenza y su Conjunto.

Ganadores del Pre Federal

En el marco del certamen "Nuevos Valores", el seleccionado para pasar a la final fue el grupo Ensamble Chamamecero, oriundos del Paraje Las Tunas. De esta manera, se aseguraron su lugar en la siguiente instancia del certamen.

El camino hacia Febrero 2026

La organización confirmó las próximas fechas de las sub sedes del Pre Federal para lo que resta de enero:

21 de enero: Concepción del Uruguay.

23 de enero: Paraná.

24 y 25 de enero: Curuzú Cuatiá.

La Gran Final del 44° Certamen Nuevos Valores se disputará el jueves 5 de febrero en el mítico escenario "Ernesto Montiel", como antesala a la 51° edición del Festival.

Cronograma de la Semana Chamamecera

Federal se prepara para vivir una semana histórica:

Sábado 31/01 y Domingo 01/02: Bailantas Nocturnas.

Lunes 02/02 al Miércoles 04/02: Peñas Oficiales.

Jueves 05/02: Final del Pre Federal y 1ra Noche del Festival.

Viernes 06/02: Bailantas Diurnas y 2da Noche del Festival.

Sábado 07/02: Bailantas Diurnas y 3ra Noche del Festival.

Domingo 08/02: Bailantas Diurnas y 4ta Noche del Festival.

Venta de Entradas

Los tickets para las noches de festival (del 5 al 8 de febrero) ya se encuentran disponibles de forma online a través de federalchamame.com.ar o simplepass.com.ar