Está abierta la inscripción al Pre Federal que se realizará en Paraná

El selectivo en vivo para el Festival Nacional del Chamamé de Federal se realizará el viernes 23 de enero en La Vieja Usina de Paraná. Hay tiempo de inscribirse hasta este jueves.   

19 de Enero de 2026
El selectivo en vivo para el Festival Nacional del Chamamé de Federal se realizará el viernes 23 de enero en La Vieja Usina de Paraná. Hay tiempo de inscribirse hasta este jueves.   

Músicos de todo el país pueden participar del Certamen Nuevos Valores para tocar en el Festival Nacional del Chamamé de Federal. La inscripción cierra este jueves 22 y el selectivo en vivo se realizará el viernes 23 de enero desde las 19 en La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná).

 

Los ganadores de Paraná obtendrán el pase directo para competir en la final del Certamen Nuevos Valores junto a los seleccionados en las restantes subsedes. Esa etapa definitoria se realizará sobre el escenario Ernesto Montiel, en el marco del 51° Festival Nacional del Chamamé, que se llevará a cabo en Federal del 31 de enero al 8 de febrero.

 

Inscripción

Quienes quieran participar del Pre Federal subsede Paraná pueden inscribirse por WhatsApp al 3454415166 (Agustina) hasta el jueves 22 de enero. Allí podrán acceder también al reglamento y las condiciones para participar.

 

Sobre el Festival Nacional del Chamamé

Conocida como la Capital Nacional del Chamamé, Federal recibe en cada edición a miles de aficionados y figuras consagradas. Este año se realizará del 31 de enero al 8 de febrero.

 

El cronograma es el siguiente:

  • Sábado 31/1: Bailantas Nocturnas
  • ⁠Domingo 1/2: Bailantas Nocturnas
  • ⁠Lunes 2/2: Peñas Oficiales
  • ⁠Martes 3/2: Peñas Oficiales
  • ⁠Miércoles 4/2: Peñas Oficiales
  • ⁠Jueves 5/2: Final del Pre Federal y primera noche del Festival Nacional del Chamamé
  • ⁠Viernes 6/2: Bailantas Diurnas y segunda Noche del Festival Nacional del Chamamé
  • ⁠Sábado 7/2: Bailantas Diurnas y tercera Noche del Festival Nacional del Chamamé
  • ⁠Domingo 8/2: Bailantas diurnas y cuarta noche del Festival Nacional del Chamamé

 

Temas:

Festival Nacional del Chamamé Federal Pre Federal selectivo festivales
