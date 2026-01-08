Salir a la ruta sin matafuego ni elementos obligatorios puede costar hasta $180.000

Salir a la ruta sin cumplir con los elementos de seguridad obligatorios puede derivar en multas elevadas. El matafuego reglamentario y con carga vigente es uno de los principales requisitos exigidos en controles viales, junto con balizas y chaleco reflectivo.
Salir a la ruta en auto sin los elementos de seguridad obligatorios puede generar sanciones económicas significativas, según lo establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Durante el período de vacaciones de verano, los controles viales se intensifican en rutas nacionales y provinciales, y uno de los faltantes más detectados es el matafuego reglamentario con carga vigente.
El matafuego es obligatorio para todos los vehículos que circulan por la vía pública y debe encontrarse en condiciones operativas, con la carga al día y ubicado en un lugar de acceso rápido para el conductor. Desde los organismos de control vial recuerdan que no llevarlo, o tenerlo vencido, puede derivar en una multa superior al costo de adquirir uno nuevo.
En ese sentido, fuentes vinculadas a la seguridad vial explican que “el matafuego es un elemento esencial para actuar ante un principio de incendio y su ausencia o mal estado implica un riesgo para los ocupantes del vehículo”.
Vacaciones en la Costa Atlántica: cuándo vale la multa por no llevar matafuego
En la provincia de Buenos Aires, circular sin matafuego reglamentario en funcionamiento se sanciona con multas que oscilan entre 30 y 100 Unidades Fijas. En enero de 2026, cada Unidad Fija tiene un valor de $1.807, por lo que la infracción mínima alcanza los $54.210 y la máxima llega a $180.700.
Estas cifras superan ampliamente el costo de reposición del elemento. En el mercado, un matafuego reglamentario de 1 kilo para vehículos de hasta 1.500 kilos de peso tiene un precio aproximado de $36.000, mientras que la recarga anual cuesta entre $10.000 y $15.000.
Tipos de matafuego según el vehículo
La normativa nacional establece distintas exigencias según la categoría del vehículo. Para los automóviles particulares, pick-ups y utilitarios livianos (categoría M1), es obligatorio un matafuego de al menos 1 kilo de capacidad, con potencial extintor 3B e indicador de presión, dio cuenta Infobae al aclarar que en el caso de los vehículos comerciales o de mayor porte (categoría N1), se exige un matafuego con capacidad mínima de 2,5 kilos y potencial extintor 5B.
Especialistas en seguridad vial indican que “el matafuego debe colocarse dentro del habitáculo, preferentemente debajo del asiento delantero del acompañante, y nunca en el baúl, donde su acceso resulta dificultoso en una emergencia”.
Otros elementos de seguridad obligatorios
Además del matafuego, los conductores deben contar con un chaleco reflectivo y dos balizas triangulares con soporte. El chaleco tiene un valor estimado de $4.900 y las balizas rondan los $6.000.
En comercios especializados se ofrece el kit completo de seguridad, que incluye matafuego, balizas, chaleco, botiquín de primeros auxilios, cable de remolque y guantes. El costo total del conjunto oscila entre $60.000 y $75.000.