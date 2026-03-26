Río Uruguay: advierten por la presencia de carpas asiáticas y piden no devolverlas al agua

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) volvió a advertir sobre la presencia de carpas asiáticas y pidió a quienes las capturen que no las devuelvan al agua. La recomendación surge ante el crecimiento sostenido de esta especie en distintos sectores del curso fluvial.

Según informaron, se registró un incremento en las capturas tanto por parte de pescadores artesanales como deportivos en el tramo medio e inferior del río.

El organismo insistió en la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar la expansión de esta especie considerada invasora.

Crecimiento de la especie en el río

Desde la CARU señalaron que la presencia de carpas asiáticas en el Río Uruguay se viene intensificando en los últimos meses. Este fenómeno genera preocupación por su impacto en el equilibrio del ecosistema.

Las capturas se detectaron en distintas zonas, lo que evidencia una mayor distribución de la especie en el río.

En ese sentido, el organismo recordó que este tipo de peces tiene una alta capacidad de reproducción, lo que favorece su expansión.

Carpa Asiáticas.

Recomendaciones para pescadores

Ante la proximidad de Semana Santa, período en el que aumenta la actividad pesquera, desde la CARU reiteraron la necesidad de no devolver los ejemplares al Río Uruguay.

Además, solicitaron que se informe la captura y, en lo posible, se conserve el pez entero para contribuir con estudios técnicos y científicos.

También difundieron criterios básicos para identificar a estas carpas, como la posición de los ojos, la ausencia de manchas y características de sus aletas.

Impacto en el ecosistema

Desde la CARU advirtieron que la presencia de esta especie puede afectar a otras del Río Uruguay, ya que compite por alimento y altera las dinámicas naturales.

“El dorado podría ser el depredador natural de las carpas y seguramente lo va a depredar”, explicaron desde el organismo.

Sin embargo, también señalaron que se trata de un pez con alta reproducción, lo que implica un riesgo para las especies autóctonas al consumir huevos de peces como el dorado y la boga.