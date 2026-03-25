“Semana Santa es como nuestro aguinaldo”, afirmaron pescadores de Bajada Grande

REDACCIÓN ELONCE
Pescadores de Bajada Grande señalaron a Elonce que el aumento del nivel del río afectó el pique en los últimos días. Esperan mayor movimiento por Semana Santa y reclaman controles más flexibles para poder trabajar.
Pescadores de Bajada Grande advirtieron que la crecida del río Paraná afectó el pique en los últimos días, en la antesala de Semana Santa, uno de los períodos de mayor actividad para el sector.
Según explicó uno de los trabajadores, Flavio Enriquez, el nivel del río comenzó a subir recientemente, lo que generó una merma en la cantidad de peces. “Empezó a crecer el río y se aflojó un poco el pescado”, indicó.
En cuanto a las especies, señalaron que en los últimos días se registraron capturas de armado, dorado y patí. Sin embargo, remarcaron la ausencia de sábalo desde hace más de dos años, lo que impacta en la actividad.
A pesar de la situación, aseguraron que cuentan con stock suficiente para abastecer a quienes se acerquen a comprar pescado en la zona.
El sector espera que la demanda aumente en los próximos días, como ocurre habitualmente durante la cuaresma. “Semana Santa es como nuestro aguinaldo”, afirmaron, en referencia al incremento de ventas que suele registrarse.
Impacto de la creciente en la pesca
Los pescadores explicaron que es habitual que el pique disminuya cuando el río crece o presenta cambios bruscos. “Es normal que se corte un poco por el movimiento del agua, pero después se recupera”, señaló Enriquez.
Actualmente, el río Paraná registra una altura de 1,43 metros en el puerto local, tras haber tenido valores más bajos días atrás.
Reclamos por controles
Por otra parte, manifestaron su malestar por los controles de Prefectura, que, según denunciaron, dificultan el trabajo diario. “Queremos salir al río tranquilos a trabajar”, expresaron, al tiempo que pidieron mayor flexibilidad en los operativos.
Los pescadores destacaron la importancia de la actividad para la economía local y pidieron apoyo para poder sostenerla. Mientras esperan una estabilización del río, confían en que el movimiento de Semana Santa permita mejorar la situación.