Rescataron un pingüino rey en el Río de la Plata tras aparecer lejos de su hábitat natural

Un ejemplar de pingüino rey fue rescatado en el Río de la Plata, a la altura de la localidad bonaerense de Vicente López, luego de ser detectado en una zona muy alejada de su hábitat habitual. El hallazgo llamó la atención debido a que esta especie suele habitar regiones subantárticas y raramente aparece en sectores cercanos al área metropolitana.

El pingüino rey fue considerado un animal en situación de varamiento y riesgo, por lo que personal de Defensa Civil intervino para realizar el rescate y garantizar su traslado a un espacio adecuado para su evaluación. Este operativo se llevó adelante tras el aviso de personas que advirtieron la presencia del ave marina en el agua.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el ejemplar fue derivado al Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikén, donde comenzó un proceso de control veterinario destinado a estabilizar su estado de salud.

Una especie que vive en regiones subantárticas

El pingüino rey es una especie que habita principalmente en islas ubicadas entre la Antártida y los continentes del hemisferio sur. Las colonias reproductivas más cercanas a la Argentina se encuentran en las Islas Georgias del Sur, las Islas Malvinas y las Sandwich del Sur, además de existir registros en Tierra del Fuego.

Durante sus desplazamientos en busca de alimento, estos animales pueden recorrer largas distancias en el océano. En general, se dirigen hacia áreas donde confluyen corrientes marinas que generan mayor disponibilidad de peces y otros recursos alimenticios.

[SOCIEDAD] En Vicente López, Defensa Civil rescató a un pingüino rey que había salido a la costa del Río de la Plata: fue trasladado a la Fundación Temaikén para su recuperación, y creen que fue arrastrado por las corrientes debido a que estaba débil tras su proceso de muda. https://t.co/mitMpHglHf pic.twitter.com/kW1iqiqS2e — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 10, 2026

Por ese motivo, en determinadas ocasiones algunos ejemplares pueden ser observados en aguas del Mar Argentino cercanas a la provincia de Buenos Aires, aunque su presencia en sectores interiores del Río de la Plata no es habitual.

Evaluación y proceso de recuperación

Los especialistas indicaron que el pingüino rey presentaba señales de haber atravesado recientemente el proceso de muda, una etapa natural en la que renuevan su plumaje. Tras ese período, es común que los animales se encuentren más debilitados y con menor peso.

En ese contexto, se considera probable que el ejemplar haya sido arrastrado por las corrientes hacia el interior del estuario mientras buscaba alimento o se recuperaba del desgaste físico propio de esa etapa.

Actualmente, el animal permanece bajo cuidado del equipo veterinario, que realiza controles clínicos y estudios para monitorear su evolución. Según se informó, los primeros análisis mostraron resultados favorables y el ejemplar está siendo hidratado y alimentado para recuperar energía.