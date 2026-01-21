Rehabilitaron el ingreso a la playa en Concordia tras nuevos controles del agua

La Municipalidad confirmó la rehabilitación del ingreso a la playa en Concordia, luego de que nuevos estudios permitieran volver a habilitar el uso recreativo del río Uruguay en la zona de Playa Los Sauces. La información fue difundida a través de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

Los controles se realizaron en el marco del plan de vigilancia y monitoreo que se lleva adelante de manera conjunta con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Resultados sanitarios dentro de los parámetros

Desde el área ambiental informaron que los valores registrados de escherichia coli, enterococos y floraciones algales retornaron a niveles admitidos para el uso recreativo. De esta manera, se dejó sin efecto la restricción que había sido dispuesta días atrás por superar los límites permitidos.

El seguimiento se realiza de forma semanal, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para quienes concurren a las playas habilitadas de la ciudad.

Recomendaciones para los bañistas

A pesar de la rehabilitación, desde la Subsecretaría de Ambiente remarcaron que los valores monitoreados pueden variar según distintos factores, especialmente durante la temporada estival. Por ese motivo, se recomienda evitar la ingesta de agua del río.

También se aconseja ducharse luego de ingresar al agua, como medida preventiva ante posibles contaminantes ambientales.

Playa Nebel sigue habilitada

En el mismo comunicado, el municipio confirmó que Playa Nebel continúa habilitada para uso recreativo. El plan de monitoreo se mantiene activo durante toda la temporada para evaluar parámetros microbiológicos y la presencia de floraciones algales.

Las autoridades recordaron que cualquier modificación en el estado de las playas será informada de manera oficial a la comunidad.