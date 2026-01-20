Reforzaron el boyado para ordenar actividades en el balneario Thompson

Con el objetivo de promover una convivencia segura y responsable en el río, la Municipalidad de Paraná puso en funcionamiento un nuevo sistema de boyado náutico en sectores de uso recreativo del balneario Thompson, recientemente puesto en valor.

La medida apunta a ordenar las distintas actividades que se desarrollan en el río y a proteger a bañistas y deportistas, en cumplimiento de las normativas y disposiciones establecidas por la Prefectura Naval Argentina para esta zona del frente costero.

Según se informó, la iniciativa forma parte de una estrategia integral de ordenamiento del espacio público natural, orientada a garantizar condiciones de seguridad, previsibilidad y disfrute responsable para todos los usuarios del río, en articulación con los organismos competentes en materia de control y seguridad fluvial.

Un esquema claro para una convivencia segura

El nuevo sistema de boyado establece una delimitación estratégica que define zonas específicas para las distintas actividades recreativas. De este modo, se separó de manera física a las personas y embarcaciones sin motor de aquellas que cuentan con propulsión a motor, de acuerdo con la reglamentación vigente.

Balneario Thompson (foto archivo Elonce)

Esta organización permitió reducir significativamente los riesgos de colisiones, prevenir accidentes y asegurar que cada usuario del río cuente con un espacio claramente identificado, respetando las normas que regulan la navegación en el sector costero del balneario.

Dentro del área delimitada por el boyado están permitidas exclusivamente las siguientes actividades: natación en aguas abiertas -con recomendación del uso de boya o torpedo de seguridad-, stand up paddle (SUP), kayak y embarcaciones sin propulsión a motor. En tanto, las embarcaciones a motor deben circular por fuera de este perímetro, respetando los sectores habilitados y la normativa vigente.

Prevención y disfrute responsable

Desde el Municipio se destacó que la implementación del sistema de boyado aporta múltiples beneficios durante la temporada. Entre ellos, facilita la tarea de los guardavidas municipales al brindar una referencia visual clara, reduce los cruces peligrosos entre deportistas, bañistas y embarcaciones a motor, y genera mayor tranquilidad para las familias que eligen el balneario para el esparcimiento.

SUP en Balneario Thompson (foto Municipalidad de Paraná)

Finalmente, la Municipalidad invitó a vecinos y visitantes a respetar la señalización y las indicaciones establecidas, al considerar que se trata de una herramienta clave para disfrutar del río de manera segura, ordenada y responsable, en línea con las normativas vigentes y las políticas de puesta en valor del frente costero.