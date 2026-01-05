Promueven el uso seguro de tablas de SUP en Balneario Thompson

REDACCIÓN ELONCE
La responsable de un puesto de préstamo de tablas de SUP, a través de Elonce, reforzó las recomendaciones de seguridad para la práctica de stand up paddle y otras actividades acuáticas en Balneario Thompson, uno de los espacios más concurridos del verano en Paraná.
Tablas de SUP. Durante la temporada de verano, el Balneario Thompson se consolida como un atractivo para disfrutar del verano en Paraná, especialmente en horas de la tarde y los fines de semana, cuando las temperaturas resultan más agradables para el disfrute del ingreso al río.
En ese contexto, se reforzaron las recomendaciones para el uso responsable y seguro de tablas de stand up paddle (SUP), una de las actividades más elegidas por vecinos y turistas.
Desde el sector habilitado para la práctica de esta disciplina, Georgina, quien tenía a su cargo el préstamo de las tablas, explicó que existe un espacio específico delimitado para la navegación con tablas, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de quienes practican la actividad como de los alumnos que participan de las clases. Además, destacaron que el uso de chaleco salvavidas es obligatorio en todas las salidas al río.
En relación a los requisitos para iniciarse en el stand up paddle, señalaron que no es necesario contar con conocimientos previos. “Lo principal es tener ganas de aprender y perderle el miedo al río”, explicaron, al tiempo que indicaron que las clases incluyen nociones básicas de remado, cuidado personal y navegación segura.
Asimismo, precisaron que la actividad está habilitada de lunes a viernes y para distintas edades. Por las mañanas se desarrolla un campus recreativo para niños de entre 7 y 12 años, mientras que por las tardes se organizan salidas grupales para personas de todas las edades, muchas veces con participación de grupos familiares.
En cuanto al alquiler de tablas, remarcaron que, por razones de seguridad, se exige realizar previamente una clase introductoria. Una vez cumplido ese paso, los interesados pueden alquilar el equipo completo, que incluye tabla y chaleco, por un valor aproximado de 20.000 pesos, con un tiempo de uso cercano a una hora, dependiendo de la modalidad elegida.
Desde la organización también recomendaron evitar la exposición al sol en horarios de mayor intensidad y concurrir al balneario a partir de las 16.30. En ese sentido, recordaron la importancia del uso de protector solar, hidratación constante, ropa liviana y protección para la cabeza, especialmente en niños.
Finalmente, destacaron la política de acceso gratuito a sombrillas y sillones, que pueden retirarse presentando DNI y utilizarse durante toda la jornada, una medida que facilita la permanencia y el disfrute del balneario durante el verano 2026.