“Un paraíso” en Paraná: el Balneario Thompson sigue siendo el más elegido por vecinos y turistas

En una jornada marcada por el intenso calor, con temperaturas cercanas a los 30ºC, según el Servicio Meteorológico Nacional, el balneario del Thompson volvió a ser uno de los puntos más elegidos por paranaenses y turistas para disfrutar del verano y del río Paraná.

Desde el mediodía, se observó una importante presencia de familias, grupos de amigos y vecinos que se acercaron con conservadoras, mates, frutas y bebidas refrescantes para pasar el día a la orilla del río. A pesar del aumento en el nivel del Paraná, que alcanzó los 2,96 metros, el balneario presentó amplios espacios de playa y condiciones favorables para el esparcimiento.

Balneario Thompson (foto Elonce)

Uno de los servicios más valorados por quienes concurren al lugar es el acceso gratuito a sombrillas y reposeras. Con solo presentar el DNI en el ingreso, los visitantes pueden disponer de dos reposeras y una sombrilla, una propuesta que busca facilitar el disfrute del espacio público durante la temporada estival. Varias familias ya hacían uso de este beneficio en las primeras horas de la tarde, registró Elonce en imágenes.

Además, numerosos bañistas ingresaron al agua para refrescarse. “Está fresquita, pero ideal para venir y disfrutar”, comentó uno de los vecinos que se encontraba en el lugar junto a su familia y sus mascotas. Otros destacaron la recuperación del balneario y la posibilidad de volver a disfrutar del río en un entorno cuidado y accesible. “Es un paraíso, un rescate extraordinario que se hizo de este espacio”, señalaron.

La foto de la foto en el río Paraná (foto Elonce)

La concurrencia se mostró distribuida a lo largo de la costa, sin grandes aglomeraciones, lo que permitió que cada grupo encontrara su lugar para instalarse con comodidad. Durante la recorrida, se pudo ver a personas almorzando, tomando mate -en su mayoría caliente y amargo- y descansando bajo las sombrillas, mientras los niños jugaban cerca del agua.

Elonce recuerda la importancia de mantenerse hidratado, utilizar ropa clara y liviana, y protegerse del sol durante las horas de mayor exposición, recomendaciones clave ante las altas temperaturas que se mantendrán en los próximos días.

El balneario del Thompson continúa consolidándose como uno de los espacios más concurridos del verano en la capital entrerriana, combinando naturaleza, servicios y acceso gratuito para toda la comunidad.