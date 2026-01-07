Avanza un frente frío y se espera un período de inestabilidad en varias regiones del país  

Entre Ríos registra desde el martes jornadas con temperaturas más elevadas en comparación con los días previos, aunque sin llegar a niveles de calor agobiante. Este ascenso térmico se mantendrá durante el miércoles, el día central de la semana, cuando los registros continuarán en aumento en gran parte del centro del país, con máximas elevadas en algunos sectores.

A este escenario de temperaturas en ascenso se le sumará la inestabilidad atmosférica en determinadas regiones. En el caso de Entre Ríos, hoy se espera con cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto, y con probabilidad de lluvias o tormentas aisladas a lo largo de la jornada, en forma de chaparrones dispersos.

Avanza un frente frío y se espera período de inestabilidad

Según el pronóstico, la temperatura mínima en la provincia será de 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 32 grados. El viento soplará inicialmente del norte, rotará luego al oeste y finalmente al sudoeste hacia el final del día.

En este contexto, el meteorólogo Christian Garavaglia advirtió que un frente frío avanza de manera amplia sobre la región central de la Argentina durante este miércoles. “Este sistema genera no solo condiciones de inestabilidad con precipitaciones, sino también fuertes vientos persistentes del este o sudeste, con ráfagas”, explicó.

El especialista detalló que, a medida que el frente frío avance lentamente, las áreas de tormentas aisladas se desplazarán hacia el este y el norte. Por este motivo, se espera una jornada con probables lluvias y tormentas aisladas en la Costa Atlántica bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que la actividad también se irá propagando, de manera aislada, hacia provincias del noroeste, Santiago del Estero y sectores centrales del Litoral.

Garavaglia también señaló que amplios sectores del centro del país presentarán una jornada ventosa, con ráfagas superiores a los 40 km/h. Este fenómeno será más intenso sobre la Costa Atlántica bonaerense, donde el viento se intensificará progresivamente de sur a norte, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h y alcanzar incluso valores superiores a los 70 km/h sobre el Río de la Plata durante la noche.

Cómo continuará el tiempo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves se registrará un descenso de la temperatura en Entre Ríos, con máximas que no superarán los 28 grados y mínimas cercanas a los 20 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado y no se descarta la ocurrencia de lluvias durante la tarde y la noche.

El viernes será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones, mientras que el sábado persistirá un remanente de inestabilidad, con temperaturas máximas en torno a los 26 grados. Para el domingo se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas en la región.