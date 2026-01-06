Alerta por tormentas para Entre Ríos y otras provincias: pronostican ráfagas y fuertes lluvias

Alerta por lluvias y tormentas para Entre Ríos y otras provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a Entre Ríos, en el mediodía y la tarde del próximo viernes 9 de enero. Según el organismo, el aviso de alerta por tormentas afecta a todo el territorio provincial, excepto, los departamentos Victoria y Gualeguay.

Asimismo, el SMN advierte que el área incluida en el informe, abarca a Entre Ríos, y zonas de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, parte de Catamarca, Tucumán y Salta.

Inestabilidad y lluvias

Los especialistas advierten que, durante la jornada del viernes, se espera el avance de un sistema de inestabilidad que afectará especialmente al Litoral y parte del noreste argentino, con la formación de lluvias, chaparrones y tormentas de intensidad significativa.

El SMN ya emitió alertas para gran parte de la región, advirtiendo sobre lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían generar acumulados importantes en cortos períodos, fuertes ráfagas y posible caída de granizo.

Alerta amarilla por tormentas

El organismo emitió esta tarde una alerta amarilla por tormentas, que afectarán durante el mediodía y la tarde de este viernes, a Entre Ríos, supo Elonce.

El informe del SMN advierte que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”, indica el aviso del organismo.

Además, se anticipa que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, resaltó el SMN.

Precauciones

Desde Defensa Civil provincial se insta a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra y evitar actividades al aire libre. Asimismo, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

En el mismo sentido, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono móvil.