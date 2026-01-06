Se aproxima un ciclón con tormentas intensas y alerta roja para Buenos Aires y 9 provincias

El ciclón traerá lluvias intensas, vientos de hasta 60 km/h y un descenso brusco de temperatura, afectando Buenos Aires y otras nueve provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para Buenos Aires y otras nueve provincias debido a la llegada de un ciclón que provocará intensas tormentas y precipitaciones.
Se espera que el ciclón golpee con fuertes lluvias, caída de agua abundante y ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora. La advertencia afecta a diversas zonas del país, incluida la capital, donde las condiciones climáticas comenzarán a deteriorarse a partir de la mañana del miércoles.
El temporal traerá consigo una caída brusca en las temperaturas, que oscilarán entre los 28°C durante la tarde y los 19°C por la noche en Buenos Aires. A medida que avance la jornada, las precipitaciones disminuirán, pero se mantendrán vientos intensos provenientes del Río de la Plata. La tormenta dejará un cielo nublado y una sensación de frío, con un jueves fresco, con una mínima que rondará los 16°C.
Provincias afectadas por el ciclón
Además de Buenos Aires, otras provincias se verán gravemente afectadas por el paso del ciclón. En el norte del país, Jujuy, Salta y Tucumán experimentarán vientos del norte de hasta 32 km/h y lluvias que podrían acumular hasta 12 milímetros de agua. Las temperaturas en estas provincias oscilarán entre los 26° y los 16°, con una notable caída en la sensación térmica debido al mal tiempo.
En el oeste, las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan también sentirán los efectos del ciclón. Se esperan precipitaciones intensas que ayudarán a mitigar la ola de calor que azotaba estas zonas, haciendo que las temperaturas desciendan drásticamente, pasando de los 34° a los 18° en algunas áreas. En Misiones, los chubascos aislados mantendrán las temperaturas cercanas a los 30°C.
Mendoza y Santa Fe también bajo alerta
El ciclón también afectará a Mendoza, donde se espera fuerte actividad eléctrica y un descenso de la temperatura hasta los 17°C. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 km/h, lo que complicará las condiciones de visibilidad y seguridad en la región. En Santa Fe, la alerta está en vigor para las localidades del norte de Rosario, donde se prevén chubascos aislados acompañados de vientos del norte. La situación se mantendrá inestable hasta el jueves.
Este ciclón ha generado preocupación debido a su fuerza y al impacto potencial en diversas actividades, como el transporte y la seguridad pública. Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en las zonas más afectadas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN.