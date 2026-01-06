Tormenta con granizo de gran tamaño causa destrozos en Mendoza

Este martes, una potente tormenta con granizo de gran tamaño golpeó el departamento de San Rafael, especialmente en el distrito de Real del Padre, generando serios daños en viviendas y afectando la producción de los productores locales. Las imágenes que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales mostraron los destrozos en viviendas y cultivos, especialmente en áreas rurales como Soitué, Jaime Prats, Colonia López, y otros puntos de la zona.

El fenómeno climático, con fuertes lluvias y ráfagas de viento, arrasó con parte de la producción agrícola de la región, que ya había sido golpeada en el mismo periodo del año pasado por un evento similar. En esa ocasión, Real del Padre fue declarado un desastre agropecuario debido a la magnitud del daño sufrido. Este año, se esperan nuevas denuncias de afectados y una medición detallada de los daños en los próximos días.

Foto: Mendoza Online.

Las autoridades se solidarizan y evalúan los daños

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, expresó su solidaridad con los productores afectados y, a través de sus redes sociales, comentó sobre el grave impacto que el granizo tuvo en la producción local. “Mismo día, misma hora, mismo lugar. Otra vez el granizo entristece al agro sanrafaelino. Acompaño a aquellos productores que nuevamente ven truncados sus esfuerzos”, escribió Casado. Además, informó que el ministerio de Producción de Mendoza, a través de su área de contingencias, está evaluando los daños y que se activará el fondo compensador para los productores inscriptos, señaló Mendoza Online.

La tormenta dejó en evidencia la vulnerabilidad de la región frente a estos fenómenos climáticos extremos, que se han vuelto cada vez más frecuentes. Además de los daños materiales, los productores enfrentan la difícil tarea de reconstruir su producción y recuperarse de las pérdidas económicas generadas por el granizo y la tormenta.