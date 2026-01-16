 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Por prevención

Suspenden el uso recreativo del río en una playa en Concordia

Por prevención la municipalidad de Concordia decidió suspender el uso recreativo del río Uruguay en Playa Los Sauces.

16 de Enero de 2026
Hay presencia de escherichia coli y enterococos en el agua
Hay presencia de escherichia coli y enterococos en el agua

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, informa que de acuerdo a los últimos resultados del plan de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua en las playas habilitadas, se suspende hasta nuevo aviso el uso recreativo del río Uruguay en Playa Los Sauces.

 

Los registros, trabajados de manera conjunta con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), indican que no es recomendable para la salud la ingesta de agua en la zona indicada por presencia de escherichia coli y enterococos que superan los máximos permitidos.

 

Se recomienda a la comunidad en general a no hacer uso de playa Los Sauces, principalmente ingresar al agua, hasta tanto los nuevos estudios indiquen que están dadas las condiciones sanitarias adecuadas.

 

El mismo estudio señala que Playa Nebel sí continúa habilitada para uso recreativo.

 

El Departamento Técnico Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, planifica y ejecuta el Plan de Vigilancia y Monitoreo de calidad del agua de uso recreativo de playas habilitadas en la ciudad de Concordia desde inicios de este año. Con el objetivo de obtener datos sobre la salubridad de las playas y cumplimentar la Resolución Provincial SMA 84/07.

 

El programa incluye un seguimiento semanal con toma de muestras para evaluar distintos parámetros microbiológicos de agentes patógenos y observación visual para las floraciones algales.

