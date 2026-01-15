 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Quini 6 de más de $5 millones en Entre Ríos: dónde se jugaron las boletas ganadoras

Cuatro apostadores resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y cobraron más de $5 millones cada uno. Elonce confirmó a través del IAFAS dónde se jugaron las boletas premiadas y cómo quedaron los demás pozos.

15 de Enero de 2026
Cuatro apostadores de Entre Ríos resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y obtuvieron un premio individual superior a los $5 millones, tras el sorteo realizado este miércoles. Así lo confirmó Elonce, a partir de la información brindada por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

 

De acuerdo a los datos oficiales, las boletas premiadas fueron jugadas en agencias de tómbola de Paraná —donde se registraron dos apuestas ganadoras—, Cerrito y Concordia. En total, fueron cuatro los ganadores entrerrianos dentro de esta modalidad.

 

En el sorteo de Siempre Sale hubo 56 ganadores en todo el país que acertaron cinco de los seis números extraídos, que fueron: 07, 41, 26, 33, 36 y 19. Cada uno de los apostadores cobrará un premio de $5.407.179,59.

Cómo quedaron los otros pozos del Quini 6

En cuanto a las demás modalidades del Quini 6, no se registraron ganadores con todos los aciertos, por lo que los pozos principales quedaron vacantes y se incrementarán para el próximo sorteo.

 

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo habrá en juego un total de $11.500 millones entre todas las modalidades.

En el sorteo Tradicional, los números que salieron fueron 25, 07, 37, 41, 18 y 27. Ningún apostador logró acertar la combinación completa, por lo que el pozo acumuló más de $5.029 millones para el próximo sorteo.

En la modalidad La Segunda, los números favorecidos fueron 41, 01, 35, 16, 22 y 24. Tampoco hubo ganadores y el pozo acumulado superó los $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 18, 25, 02, 03, 22 y 36. Al no registrarse ganadores, el pozo quedó vacante y se acumularon más de $4.220 millones para la próxima jugada.

 

Finalmente, en el Pozo Extra se registraron 368 ganadores con seis aciertos, quienes cobrarán un premio de $421.195 cada uno.

 

 

Temas:

Entre Ríos IAFAS Quini 6 Quini
