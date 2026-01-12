A revisar las boletas: millonario premio del Quini 6 salió en Paraná

Un importante premio del Quini 6 salió en la ciudad de Paraná y un afortunado apostador ganó un pozo que supera los 6 millones de pesos.

Además, otras tres personas resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale del sorteo realizado este domingo por la Lotería de Santa Fe. De acuerdo a la información brindada a Elonce por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), las boletas premiadas fueron jugadas, además de la capital entrerriana, en agencias de tómbola de Crespo, Diamante y Federal.

A revisar las boletas: el Siempre Sale del Quini 6 salió en Paraná

La agencia Nº1239 “La Ochava”, ubicada sobre calle Jorge Newbery 641, fue donde se comercializó la jugada ganadora. En diálogo con Elonce, la agenciera Jaqueline explicó que el apostador acertó los seis números del sorteo, pero aún no apareció para iniciar el trámite de cobro.

“Es la primera vez que sale el Quini 6 modalidad Siempre Sale en la agencia”, afirmó la entrevistada, al referirse a la importancia del premio obtenido. Según detalló, la jugada correspondió a la modalidad Siempre Sale y los números favorecidos fueron el 4, 6, 7, 17, 19 y 35.

Sobre el monto, precisó: “El pozo que sacó serían 6.512.355 pesos”, y remarcó que se trata de una suma significativa, por lo que instó a los apostadores a revisar sus boletas.

Ante la consulta sobre si el ganador ya se había presentado, Jaqueline fue clara: “No, todavía no. Esperemos que se aproxime pronto”. En ese sentido, reiteró el pedido para que quienes hayan jugado en los últimos días controlen los números y se acerquen a la agencia en caso de tener el cupón ganador.

La agenciera también recordó que no es la primera vez que se venden premios importantes en ese local. “Hace como un mes atrás, tuvimos un cliente que jugó la Quiniela nocturna y sacó 17 millones y medio de pesos”, señaló, al destacar la racha favorable de la agencia.

Desde el lugar insistieron en que el trámite para cobrar el premio debe iniciarse dentro de los plazos establecidos por Lotería y que es fundamental conservar la boleta en buen estado. Mientras tanto, el dinero continúa aguardando a su dueño, que todavía no se presentó a reclamar uno de los premios más importantes de los últimos días. Elonce.com