Sociedad Los resultados del miércoles

Quini 6: 56 apostadores ganaron más de $5 millones en el Siempre Sale y cuatro son de Entre Ríos

14 de Enero de 2026
Sorteo del Quini 6.
Sorteo del Quini 6.

REDACCIÓN ELONCE

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $11.500 millones. Detalles y números sorteados.

No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego $11.500 millones.

 

En el Tradicional salieron el 25 – 07 – 37 – 41 – 18 – 27. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo más de $5.029 millones.

 

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 41 – 01 – 35 – 16 – 22 – 24. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan más de $780.000.000.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 18 – 25 – 02 – 03 – 22 – 36. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan más de $4.220 millones.

 

En el Siempre Sale hubo 56 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 07 – 41 – 26 – 33 – 36 – 19. Cobrarán cada uno $5.407.179,59. Cuatro son de Entre Ríos.

 

En el Pozo Extra hubo 368 ganadores con seis aciertos que se llevarán $421.195. (Elonce)

 

 

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

 

¿Cómo se juega al Quini 6?

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00’ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

