Quini 6: apareció el ganador de Victoria y cobró el premio de $390 millones

El Quini 6 sumó un nuevo capítulo en la provincia de Entre Ríos luego de que apareciera el ganador oriundo de la ciudad de Victoria, quien se presentó a reclamar el premio de 390 millones de pesos. Tras varios días de incertidumbre y especulación, el afortunado acudió con la boleta ganadora y concretó el cobro del millonario monto.

El apostador había acertado los seis números de la modalidad Tradicional en el sorteo número 3355, realizado el pasado miércoles 11 de marzo. Los números de la suerte fueron 18, 20, 09, 14, 12 y 11, combinación que lo convirtió en el único ganador del pozo principal.

Como es habitual en este tipo de casos, la identidad del ganador no fue revelada, manteniéndose en estricta reserva. El ticket fue jugado en la Agencia N° 919, ubicada en la intersección de las calles Yrigoyen y 3 de Febrero, en la ciudad entrerriana de Victoria.

Cuánto cobró realmente el ganador

Si bien el premio total ascendía a 390 millones de pesos, el monto final recibido fue considerablemente menor debido a la carga impositiva vigente en Argentina. Según lo establecido por la normativa, el ganador no percibe la totalidad del dinero anunciado.

En este caso, se aplicó una retención del 31% sobre el 90% del premio total, lo que implicó un descuento estimado de 108.810.000 pesos. De esta manera, el afortunado terminó cobrando aproximadamente 281.190.000 pesos netos, señaló Informe Diario.

Este sistema de deducción se encuentra contemplado en la Ley 20.630, que regula la tributación de premios de juegos de azar en el país. La retención se realiza de manera automática al momento del pago, sin necesidad de que el ganador realice trámites adicionales.

Cómo funciona la retención impositiva

El esquema impositivo aplicado a los premios de lotería establece que el 10% del monto total queda exento, mientras que el 90% restante constituye la base imponible sobre la cual se calcula la retención del 31%.

Este mecanismo busca asegurar la recaudación fiscal derivada de los juegos de azar, una actividad que históricamente ha estado sujeta a regulaciones específicas en materia tributaria.

De esta manera, aunque el Quini 6 ofrece premios millonarios que generan gran expectativa, el monto final que reciben los ganadores siempre está sujeto a este tipo de deducciones, un aspecto clave que muchas veces pasa desapercibido para el público general.