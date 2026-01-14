 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Confuso episodio

Mujer policía se disparó en el pie dentro de un municipio entrerriano

Una agente de la policía de Entre Ríos se disparó en el pie cuando estaba en el baño de la Municipalidad de Gualeguaychú. Se investiga lo ocurrido.

14 de Enero de 2026
Municipalidad de Gualeguaychú
Municipalidad de Gualeguaychú

En la mañana de este martes se vivió un momento de tensión en la Municipalidad de Gualeguaychú, cuando se escuchó un disparo dentro del edificio, generando alarma entre los presentes.

 

Según confirmaron fuentes de la Jefatura Departamental, el hecho ocurrió en uno de los baños, donde una mujer policía sufrió un disparo que impactó en uno de sus pies.

 

“Está bien, asustada pero bien”, señalaron desde la fuerza, descartando que la funcionaria corra peligro de vida. Fue trasladada de inmediato al Hospital Centenario, donde permanece en recuperación.

 

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del disparo, que podría haberse originado por un desperfecto en el arma reglamentaria o por un error humano en su manipulación.

 

El episodio generó un gran susto entre empleados y vecinos que se encontraban en el edificio municipal, aunque rápidamente se confirmó que la situación estaba bajo control y que la funcionaria se encontraba fuera de peligro, indica El Argentino.

 

Temas:

policía Arma Gualeguaychú municipalidad
