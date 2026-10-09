Los aeropuertos tendrán una tasa de cabotaje en dólares: cómo impactará en los pasajes

El Gobierno aprobó un nuevo esquema de tarifas para los aeropuertos del Grupo A que elevará a US$9 el valor máximo de la tasa de uso de las terminales para vuelos de cabotaje. El cargo, hasta ahora expresado en pesos con un máximo de $5.685, quedará denominado en dólares.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada este viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial. Los nuevos valores serán exigibles a los 60 días corridos de la publicación, por lo que comenzarán a aplicarse en diciembre.

La modificación alcanza a las terminales concesionadas a Aeropuertos Argentina 2000 y forma parte de una readecuación del contrato entre la empresa y el Estado nacional. No establece una tarifa uniforme para todos los aeropuertos del país.

Qué cambia para quienes viajan dentro de la Argentina

La Tasa de Uso de Aeroestación doméstica es un cargo que pagan los pasajeros por utilizar las instalaciones aeroportuarias. Habitualmente, está incluida en el precio del pasaje, por lo que integra el costo del viaje.

Con el nuevo esquema, su valor de referencia estará fijado en dólares. Esto implica que el equivalente en pesos dependerá del tipo de cambio aplicable al cobro; la denominación en moneda estadounidense no significa, por sí sola, que el pasajero deba pagar con billetes de esa moneda.

El ORSNA sostuvo que el cambio busca preservar el valor de la tarifa, evitar actualizaciones nominales recurrentes y contribuir a la sostenibilidad de los ingresos de la concesión. Esa es la justificación del organismo para modificar el cargo en los aeropuertos alcanzados.

La tasa internacional y los vuelos regionales

Según informó el organismo regulador, la tasa internacional se mantendrá en US$57. Por lo tanto, ese concepto no tendrá un incremento dentro del nuevo esquema anunciado.

Para los vuelos regionales de hasta 1000 kilómetros, el ORSNA indicó que se aplicará una tasa de US$25,16, frente a los US$57 del cargo internacional. El organismo presentó esa diferencia como una reducción de aproximadamente el 56%.

La modificación amplía el alcance de la tarifa regional para esos trayectos. El ORSNA señaló que la medida responde a pedidos de gobernadores, intendentes, representantes del turismo y compañías aéreas para favorecer la conectividad.

Los cambios para las aerolíneas y la concesión

Las tarifas de aterrizaje y estacionamiento internacional incorporarán una reducción del 30% que ya existía como bonificación. Hasta ahora, su aplicación estaba condicionada a que las aerolíneas mantuvieran sus pagos al día; con el nuevo cuadro, quedará integrada al valor general.

Los cambios en los aeropuertos forman parte de la readecuación contractual aprobada mediante la Decisión Administrativa 27/2026. El acuerdo contempla una extensión de la concesión hasta 2049, con opción a siete años adicionales, y una inversión adicional de US$600 millones antes del 31 de diciembre de 2031.

La readecuación también incluye una proyección de ingresos y egresos hasta 2056 como referencia económica del contrato. Esa proyección financiera, por sí sola, no equivale al ejercicio de la opción de prórroga por los siete años adicionales.