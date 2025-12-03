Las temperaturas siguen en ascenso: dónde se superarían los 40°C y cuánto habrá en Entre Ríos

Se afianza el calor en Argentina. La semana avanzó bajo un escenario de temperaturas intensas en buena parte del país, consolidando un evento de calor que se intensificó entre jueves y viernes con marcas que superaron los promedios históricos. Las condiciones se vieron impulsadas por un persistente viento del norte, escasa nubosidad y una atmósfera que favoreció un rápido ascenso térmico desde horas tempranas del día.

Según el análisis meteorológico de Meteored, la situación respondió a un patrón habitual del final de la primavera y el preludio del verano: circulación norte sostenida, fuerte radiación solar y baja humedad en los niveles más bajos de la atmósfera. Esta combinación derivó en temperaturas muy elevadas, especialmente sobre el centro y norte argentino.

Temperaturas superiores a 40 °C en varias provincias

En Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el noroeste bonaerense, las marcas se ubicaron entre 36 °C y 38 °C, con picos aislados que alcanzaron los 40 °C. Hacia el norte argentino, los registros fueron aún más elevados: numerosas localidades marcaron entre 38 °C y 40 °C, mientras que los valores extremos se ubicaron entre 42 °C y 43 °C. Estos umbrales configuraron un episodio de calor significativo que se proyectó a lo largo de toda la semana.

Los especialistas advirtieron que la falta de cobertura nubosa permitió que la radiación solar impactara de forma directa sobre la superficie, acelerando el aumento térmico y reduciendo las posibilidades de alivio durante la tarde, indicó Meteored.

Tormentas vespertinas en el oeste y NOA

Mientras el calor avanzó sobre el centro y norte, el oeste argentino registró un patrón distinto. El aporte de humedad desde el norte, sumado al intenso calentamiento diurno, favoreció la formación de chaparrones y tormentas aisladas, típicas de la estación.

Las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y zonas de La Rioja registraron desde el miércoles el desarrollo de núcleos convectivos de intensidad variable. Algunos episodios alcanzaron fuerza moderada, destacándose por la actividad eléctrica y las precipitaciones concentradas durante la tarde y primeras horas de la noche.

Este comportamiento se repetirá en los próximos días, anticipando un período dinámico en la región. Hacia el fin de semana, el sistema de inestabilidad se desplazará hacia Cuyo, dejando mayores probabilidades de tormentas sobre Mendoza, San Juan y San Luis. Se trata de una transición hacia un patrón más húmedo, que podría tener impacto en el centro del país a comienzos de la próxima semana.

Pronóstico para Entre Ríos: calor sostenido y sin lluvias

En Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el calor continuará en ascenso durante los próximos días. Las máximas previstas para sábado y domingo oscilarán entre 33 °C y 34 °C, sin probabilidad de precipitaciones a corto plazo.

Condiciones para este jueves

Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá:

Mínima de 19 °C y máxima de 33 °C, con cielo algo nublado.

Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador:

Mínima de 18 °C y máxima de 33 °C, con nubosidad ligera.

Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy:

Mínima de 18 °C y máxima de 33 °C, con tiempo algo nublado.

El ascenso térmico continuará durante el fin de semana y no se esperan cambios significativos en la circulación que puedan generar lluvias en la región. El panorama mantiene condiciones de tiempo estable y mayormente soleado, propias de un escenario pre-veraniego. (Con información de Meteored).