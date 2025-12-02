Anticipan suba sostenida de temperaturas y jornadas de intenso calor: cuál será el día más agobiante de la semana

REDACCIÓN ELONCE
Según pronosticadores y datos del SMN, el ascenso térmico será progresivo y en varias provincias, las temperaturas máximas llegarán a 40 grados. Las estimaciones de los especialistas, las zonas de mayores registros y la jornada más calurosa de la semana.
El calor volvió a instalarse con fuerza en gran parte del país. Desde este martes, el ascenso térmico se manifestó de manera constante y progresiva, con un pico previsto para el sábado, cuando la temperatura máxima alcanzaría los 33 °C en Entre Ríos. Las previsiones meteorológicas indicaron que la semana estaría dominada por un ambiente seco, cielos despejados y circulación persistente de viento norte, condiciones típicas de una masa de aire caliente estable.
Según el meteorólogo Leonardo De Benedictis, “se consolidará, durante las próximas jornadas, un escenario de marcada estabilidad atmosférica sobre la mayor parte del territorio nacional”. El especialista explicó que, si bien persistían sectores con nubosidad residual, “la tendencia dominante será la presencia de cielo mayormente despejado y viento del norte, favoreciendo un sostenido aumento de las temperaturas”.
Estabilidad y fuerte insolación
Las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincidieron en que el calor sería protagonista durante todo el período. De Benedictis detalló que “la circulación de viento norte, junto con la fuerte insolación propia de esta época del año, ya está impulsando marcas térmicas dentro de los valores medios para la mayor parte del territorio”. No obstante, advirtió que esto sería apenas el inicio de un incremento más marcado previsto para los próximos días.
“Entre miércoles y viernes, el ascenso térmico será aún más notable y llevará a varias provincias a registrar valores que superarán los parámetros normales para el mes”, señaló. En el centro del país, añadió, las temperaturas cercanas a los 40 °C serían puntuales, aunque igualmente significativas; mientras que en el norte argentino los valores serían más generalizados.
La combinación de cielo despejado, alta insolación y escasas probabilidades de lluvia ofrecería además condiciones favorables para actividades al aire libre en Entre Ríos, aunque los especialistas recomendaron precaución ante las exposiciones prolongadas al sol.
Aumento térmico sostenido
De Benedictis remarcó que “se mantiene la atención sobre el sostenido ascenso térmico previsto hacia mediados de semana, anticipando que las temperaturas continuarán en aumento hasta el viernes”. El meteorólogo indicó que la persistencia del viento norte y la poca cobertura nubosa serían determinantes en este escenario.
La tendencia general apuntó a que en la región central del país se presentarían jornadas calurosas, con máximas superiores a los valores típicos para esta altura del año. En zonas urbanas, la combinación de factores podría intensificar aún más la sensación térmica.
Calor extremo en el interior del país
El interior del país sería el área más afectada por esta ola cálida. En la región del NOA —particularmente en Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Formosa— las temperaturas máximas oscilarían entre los 38 °C y 40 °C, un comportamiento considerado como de calor extremo para esta etapa del año.
“En el norte del país, el calor será más intenso y generalizado. Provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca podrían alcanzar máximas de entre 40 °C y 42 °C. Este comportamiento térmico destaca por su amplitud espacial y por involucrar a gran parte del NOA y NEA, consolidando uno de los eventos cálidos más destacados del mes”, informó Meteored.
Impacto productivo y ausencia de alivio nocturno
Más allá de las altas temperaturas diurnas, los pronosticadores advirtieron sobre otro factor clave: la casi nula recuperación nocturna. “La combinación de aire cálido persistente y cielos mayormente despejados mantendrá elevadas las temperaturas mínimas, dificultando el alivio nocturno y aumentando el impacto sobre la población y las actividades productivas”, sostuvo De Benedictis.
Este escenario suele ser especialmente exigente para el sector agropecuario, debido a que incrementa el estrés térmico tanto en cultivos como en el ganado. Las jornadas consecutivas sin descenso marcado de las temperaturas podrían provocar pérdidas productivas si persisten por más tiempo.
Para la próxima semana, las previsiones anticiparon condiciones similares en gran parte del país, aunque con un leve aumento en la probabilidad de lluvias hacia el final del período, lo que podría aportar cierto alivio en las provincias más afectadas.