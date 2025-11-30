La Niña impactará durante el verano: pronostican pocas lluvias y altas temperaturas

Anuncian temperaturas superiores a las normales para el trimestre de diciembre a febrero. Sin embargo, lo que más preocupa, sobre todo en el sector agropecuario, es que las lluvias serían inferiores a las necesarias en Entre Ríos durante esta época del año.
El pronóstico climático trimestral para diciembre, enero y febrero muestra que las temperaturas serán en promedio algo superiores a lo normal para la época del año en nuestra provincia.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean las inferiores para esta época del año en Entre Ríos. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional al que tuvo acceso Elonce, el fenómeno La Niña impactaría con fuerza en nuestra zona. Este sería un dato poco alentador para el sector rural en los meses claves tanto para la agricultura como para la ganadería y otras actividades relacionadas con las mismas. De concretarse, podría impactar negativamente en rendimientos de cultivos tales como la soja o el maíz tardío.
Los detalles del informe
El informe al que tuvo acceso Elonce se indica que "el pronóstico de consenso para diciembre-enero-febrero", en cuanto a temperaturas estima mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas medias superiores a las normales en el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.
Normal o superior a la normal en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral (Incluida Entre Ríos), este de Buenos Aires y sur de Patagonia.
Normales sobre el norte del Litoral y región del NOA.
“Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. Se espera que continúen predominando las oscilaciones de menor escala”, aclaró el organismo. Se recomienda también consultar el sistema de alerta por temperaturas extremas
Lluvias para el trimestre
El pronóstico de lluvias para el trimestre prevé que sean superiores a lo normal en la región del NOA.
Normales en el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia.
Por otra parte, se anuncia mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias normales o inferiores a la normal hacia el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia.
Inferior a la normal sobre la región del Litoral, fundamentalmente en gran parte de la provincia de Entre Ríos.