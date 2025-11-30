 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Previsiones hasta febrero

La Niña impactará durante el verano: pronostican pocas lluvias y altas temperaturas

Anuncian temperaturas superiores a las normales para el trimestre de diciembre a febrero. Sin embargo, lo que más preocupa, sobre todo en el sector agropecuario, es que las lluvias serían inferiores a las necesarias en Entre Ríos durante esta época del año.

30 de Noviembre de 2025
El informe detallado para Entre Ríos.
El informe detallado para Entre Ríos. Foto: SMN.

Anuncian temperaturas superiores a las normales para el trimestre de diciembre a febrero. Sin embargo, lo que más preocupa, sobre todo en el sector agropecuario, es que las lluvias serían inferiores a las necesarias en Entre Ríos durante esta época del año.

El pronóstico climático trimestral para diciembre, enero y febrero muestra que las temperaturas serán en promedio algo superiores a lo normal para la época del año en nuestra provincia.

 

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean las inferiores para esta época del año en Entre Ríos. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional al que tuvo acceso Elonce, el fenómeno La Niña impactaría con fuerza en nuestra zona. Este sería un dato poco alentador para el sector rural en los meses claves tanto para la agricultura como para la ganadería y otras actividades relacionadas con las mismas. De concretarse, podría impactar negativamente en rendimientos de cultivos tales como la soja o el maíz tardío.

 

Los detalles del informe

 

El informe al que tuvo acceso Elonce se indica que "el pronóstico de consenso para diciembre-enero-febrero", en cuanto a temperaturas estima mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas medias superiores a las normales en el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

 

Normal o superior a la normal en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral (Incluida Entre Ríos), este de Buenos Aires y sur de Patagonia.

 

Normales sobre el norte del Litoral y región del NOA.

 

“Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. Se espera que continúen predominando las oscilaciones de menor escala”, aclaró el organismo. Se recomienda también consultar el sistema de alerta por temperaturas extremas

 

Lluvias para el trimestre

 

Imagen de lo que se avecina para el pa&iacute;s. Foto: SMN.
Imagen de lo que se avecina para el país. Foto: SMN.

 

El pronóstico de lluvias para el trimestre prevé que sean superiores a lo normal en la región del NOA.

 

Normales en el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia.

 

Por otra parte, se anuncia mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias normales o inferiores a la normal hacia el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia.

 

Inferior a la normal sobre la región del Litoral, fundamentalmente en gran parte de la provincia de Entre Ríos.

Temas:

La Niña lluvias temperaturas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso