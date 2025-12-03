Cuándo se verá la Superluna llena en Géminis y qué significa

Con diciembre llega la última superluna del año, un fenómeno imperdible para los amantes de la astronomía y astrología. Para coronar un ciclo de tres superlunas consecutivas, esta luna llena en Géminis, también conocida como Luna Fría, hará su aparición este jueves y despedirá el 2025 con todo su brillo.

Se llama "superluna" al evento astronómico en el que la Luna llena coincide con el punto de su órbita más próximo a la Tierra, lo que genera en ella un notable aumento de tamaño e intensidad en su brillo.

En este caso, según expertos, la luna ofrecerá un tamaño de 7,9% más grande de lo normal y un 15% más brillante. Según informó el portal astronómico Starwalk, esta será la última superluna extrema hasta el 2042, por lo que se puede decir que la posición que adopte durante su noche será la más cercana al solsticio de invierno en los próximos 17 años.

Por esto, durante su noche, la luna llena de diciembre en su calidad de superluna será fácilmente visible desde casi cualquier punto de vista, siempre que el cielo se encuentre despejado. Además, por ser la última Luna llena del año y su concordancia con el signo Géminis, también estará cargada de significados astrológicos y espirituales.

¿Cuándo se puede ver la Superluna llena de diciembre?

De acuerdo al sitio Date and Time, el plenilunio se dará el jueves 4 de diciembre. Por lo tanto, será en los primeros días del último mes del año que se podrá observar el satélite natural en su totalidad. Será visible desde la Argentina a partir de las 20.05, horario en que saldrá. Este se pondrá ver hasta alrededor de las 5.40 de la mañana siguiente.

La Luna llena de diciembre es conocida como la “Luna Fría”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata de una época del año en que el frío empieza con intensidad en el hemisferio norte, puesto que arranca el invierno. Es por ello que en la antigüedad se la relacionaba con las bajas temperaturas y la oscuridad.

Superluna llena en Géminis: ¿qué significa en la astrología y cómo afecta?

Además de lo que significa este fenómeno en la astronomía, también cuenta con una fuerte carga en lo esotérico. Esto se debe a que la Luna Llena es el punto culminante de un ciclo lunar, por lo que trae consigo finales, culminaciones, claridad y la necesidad de soltar aquello que ya no nos sirve. Al ser una Superluna, su energía se siente mucho más intensa y potente.

A su vez, para la astrología la ubicación que tenga la Luna en la rueda zodiacal puede tener ciertos efectos en los signos. En esta ocasión, el astro se encuentra en Géminis, un signo de Aire regido por Mercurio (planeta de la comunicación). Por lo tanto, se sentirán sus efectos en los siguientes aspectos de la vida:

- Comunicaciones y claridad mental: el signo de los gemelos rige cómo pensamos, hablamos, escribimos y nos relacionamos con nuestro entorno inmediato. Esta lunación trae revelaciones, noticias y claridad sobre temas que estaban confusos.

- Es el momento de ponerle palabra a lo que sentimos y pensamos.

- Decisiones y dualidad: esta Luna llena ilumina dos opciones o caminos. Es un momento para tomar decisiones definitivas que se fueron postergando en los últimos meses.

- Cierres de ciclos de información: se cierran ciclos de aprendizaje, estudios, negociaciones o proyectos de comunicación. También puede ser un momento para “limpiar” nuestro entorno mental y soltar el exceso de información o el ruido mental que nos dispersa.

Por lo tanto, la Superluna Llena en Géminis impulsa la sinceridad interna y externa. Es un momento que obliga a ordenar la mente, a decir la verdad y a soltar todo aquello que ya no representa a uno.

La Luna llena en Géminis 2025 y los signos

La astróloga Giuliana Piloni describe esta lunación como un “farol emocional” que expone lo que había permanecido oculto. Según indicó, llega inmediatamente después del cierre de la retrogradación de Mercurio, lo que la convierte en un momento de “sinceridad inevitable”. “Lo que callaste, ahora pide salir con voz propia”, señaló.

Aries: claridad en la palabra

La lunación activa el área vinculada a la comunicación. Según Piloni, lo que Aries venía elaborando en silencio busca expresarse y ordena internamente. Las decisiones se simplifican cuando se ponen en palabras.

Tauro: revisión de recursos

Se ilumina la relación con el dinero, el tiempo y la energía. Aparece un balance entre lo que Tauro sostiene y lo que lo sostiene, favoreciendo decisiones prácticas sobre administración personal.

Géminis: un reflector interno

La superluna cae sobre el signo, revelando necesidades e identidades que estaban en proceso de actualización. Piloni describe este tránsito como una sinceridad inevitable consigo mismo.

Cáncer: claridad interior

La lunación se manifiesta en sueños, intuiciones y emociones no expresadas. Según Piloni, es un momento propicio para cerrar procesos internos y liberar cargas emocionales acumuladas.

Leo: enfoque en redes y proyectos

Se iluminan amistades, grupos y proyectos colectivos. La nota de Clarín explica que esta Luna muestra quién acompaña genuinamente y qué vínculos requieren redefinición.

Virgo: definiciones profesionales

La energía se concentra en metas, roles y decisiones públicas. Piloni señala que pueden surgir noticias laborales o una comprensión más clara del camino profesional a largo plazo.

Libra: nuevas perspectivas

La lunación abre un panorama intelectual y personal más amplio. La astróloga indica que algo que parecía obvio se reconfigura, favoreciendo decisiones ligadas a estudios, viajes o creencias.

Escorpio: profundización emocional

Esta Luna llena activa temas de intimidad, acuerdos y recursos compartidos. Piloni la describe como una energía que revela con precisión lo que debe transformarse.

Sagitario: definiciones en vínculos

Las relaciones significativas se ponen en primer plano. Según lo citado, esta lunación trae conversaciones que ordenan, acuerdos que cambian o nuevas dinámicas basadas en mayor coherencia.

Capricornio: ajustes en la rutina

Se iluminan hábitos, salud y trabajo cotidiano. Piloni sugiere que esta claridad permite reorganizar tiempos y prácticas para evitar exigencias excesivas.

Acuario: creatividad y afectos

El deseo, los proyectos creativos y los vínculos afectivos ganan nitidez. La astróloga indica que lo que se sentía internamente tiende a expresarse con mayor franqueza.

Piscis: bases emocionales y hogar

La superluna activa el área del hogar, la familia y las raíces. La experta señala que puede darse un cierre familiar, una conversación pendiente o una comprensión más profunda de las propias necesidades de estabilidad.