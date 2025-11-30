De la Superluna a la lluvia de meteoros, los eventos y fenómenos astronómicos en diciembre

Los eventos y fenómenos astronómicos en diciembre. Diciembre de 2025 llega cargado de eventos astronómicos que cautivarán a astrónomos amateurs y expertos por igual. Entre las principales actividades, destacan las superlunas, lluvias de meteoros y un cambio estacional que marcará el comienzo del verano en el hemisferio sur. A continuación, se detallan los fenómenos más importantes que tendrán lugar durante este mes.

Superlunas y perigeo lunar: un espectáculo único

El jueves 4 de diciembre, la Luna alcanzará el punto más cercano a la Tierra en su órbita, conocido como perigeo, a solo 356,000 kilómetros de distancia. Este acercamiento coincide con la fase llena, lo que hará que la Luna se vea significativamente más grande y luminosa.

Foto: Destape Web.

Esta será la última superluna del año, y su presencia será particularmente impresionante a medida que ascienda por el horizonte al atardecer y se mantenga visible durante toda la noche.

Conjunción de la Luna y Júpiter: un encuentro celestial

El 7 de diciembre, la Luna y el gigante gaseoso Júpiter se alinearán en el cielo, creando una conjunción visualmente atractiva.

Aunque no habrá proximidad física entre ambos cuerpos celestes, la alineación de sus coordenadas en el cielo promete ser un espectáculo memorable, especialmente si se observa en áreas con baja contaminación lumínica. Júpiter, con su característico brillo, se verá aún más resplandeciente junto a la Luna.

Lluvia de meteoros Gemínidas y el solsticio de verano

Foto: Destape Web.

Uno de los eventos más esperados será la lluvia de meteoros Gemínidas, cuyo pico de actividad ocurrirá la madrugada del 14 de diciembre. Esta lluvia de meteoros, originada por las partículas del asteroide 3200 Phaethon, podrá alcanzar hasta 51 meteoros por hora en condiciones ideales.

Además, el 21 de diciembre marcará el solsticio de verano en el hemisferio sur, cuando el Sol alcanzará su punto más alto en el cielo, brindando el día más largo del año. (Con información de El Destape Web)